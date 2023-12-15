Ламы получат разрешение на проведение лекций в госучреждениях

Общество, Фото: Буддийская традиционная Сангха России

Курсы повышения квалификации прошли ширээтэ ламы и ламы дацанов



С 11 по 15 декабря в Москве провели курсы повышения квалификации «Буддизм в контексте государственно-религиозных отношений в Российской Федерации». Их проходят буддийские ламы, верующие и все, кто работаете в сфере буддизма. Так, от Буддийской традиционной Сангхи России курсы повышения прошли ширээтэ ламы и ламы дацанов.



- В нынешнее время курсы повышения квалификации необходимо проходить, так как этого требуют новые законы. На курсах не только изучают буддизм и историю, но также обсуждают проблемы, перспективы развития, работу с государственными органами и властями, - сообщили в пресс-службе Сангхи.



Отметим, что при получении диплома ламы будут иметь соответствующее разрешение на проведение лекций в государственных учреждениях.

