Курсы повышения квалификации прошли ширээтэ ламы и ламы дацанов
С 11 по 15 декабря в Москве провели курсы повышения квалификации «Буддизм в контексте государственно-религиозных отношений в Российской Федерации». Их проходят буддийские ламы, верующие и все, кто работаете в сфере буддизма. Так, от Буддийской традиционной Сангхи России курсы повышения прошли ширээтэ ламы и ламы дацанов.
- В нынешнее время курсы повышения квалификации необходимо проходить, так как этого требуют новые законы. На курсах не только изучают буддизм и историю, но также обсуждают проблемы, перспективы развития, работу с государственными органами и властями, - сообщили в пресс-службе Сангхи.
Отметим, что при получении диплома ламы будут иметь соответствующее разрешение на проведение лекций в государственных учреждениях.
Ламы получат разрешение на проведение лекций в госучреждениях
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Курсы повышения квалификации прошли ширээтэ ламы и ламы дацанов
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