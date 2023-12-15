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В Улан-Удэ проведут благотворительную «Ёлку желаний»

В Улан-Удэ проведут благотворительную «Ёлку желаний»
Общество,  Фото:pixabay.com
«Волшебником» для воспитанников детского дома-интерната может стать каждый желающий

21 декабря, в преддверии новогодних праздников, в Улан-Удэ будет проходить благотворительная акция «Ёлка желаний» для 55 воспитанников детского дома-интерната «Журавушка». Она состоится в торгово-развлекательном центре «Capital Mall», на втором этаже.

- Главная цель нашего мероприятия – ощущение новогоднего волшебства для детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Акция объединяет тысячи неравнодушных людей, готовых творить добро, дарить радость нашим воспитанникам, - рассказала директор учреждения Оксана Богатырёва.

В благотворительной акции примут участие министерство социальной защиты населения РБ, администрация Железнодорожного района, министерство культуры РБ, руководитель следственного управления следственного комитета РФ по РБ, республиканская детско-юношеская и национальная библиотеки, группа компаний Титан и другие партнёры и друзья.

- У каждого из нас есть возможность подарить радость и волшебство тем, кто особенно сильно нуждается в этом! - уверены педагоги дома-интерната.

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