«Волшебником» для воспитанников детского дома-интерната может стать каждый желающий
21 декабря, в преддверии новогодних праздников, в Улан-Удэ будет проходить благотворительная акция «Ёлка желаний» для 55 воспитанников детского дома-интерната «Журавушка». Она состоится в торгово-развлекательном центре «Capital Mall», на втором этаже.
- Главная цель нашего мероприятия – ощущение новогоднего волшебства для детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Акция объединяет тысячи неравнодушных людей, готовых творить добро, дарить радость нашим воспитанникам, - рассказала директор учреждения Оксана Богатырёва.
В благотворительной акции примут участие министерство социальной защиты населения РБ, администрация Железнодорожного района, министерство культуры РБ, руководитель следственного управления следственного комитета РФ по РБ, республиканская детско-юношеская и национальная библиотеки, группа компаний Титан и другие партнёры и друзья.
- У каждого из нас есть возможность подарить радость и волшебство тем, кто особенно сильно нуждается в этом! - уверены педагоги дома-интерната.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ проведут благотворительную «Ёлку желаний»
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