В Бурятии оценили услуги в специализированных поликлиниках

Общество, Фото: пресс-служба минздрава РБ

Были отмечены недостаточные условия для пациентов с ОВЗ



В Бурятии подведены итоги независимой оценки качества предоставляемых услуг в медицинских организациях. В этом году оценку прошли поликлиники, оказывающие специализированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Оценивались информационная открытость медицинской организации, компетентность и вежливость персонала, доступность безбарьерной среды, чистота и уют в поликлинике.



Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ, общественный совет по независимой оценке качества при ведомстве высоко оценил качество предоставляемых услуг, но отметил недостаточные условия для пациентов с ограниченными возможностями здоровья. Так, имеются сложности с автомобильными парковками и сурдопереводчиками.



По результатам оценки среди медицинских организаций максимальный общий балл – 99,7 – получила стоматологическая поликлиника №2. На втором месте – республиканский психоневрологический диспансер (99,6 баллов). На третьем месте - центр амбулаторной хирургии и эндоскопии «Ритм» (99,4 балла).



