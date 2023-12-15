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В Бурятии оценили услуги в специализированных поликлиниках

В Бурятии оценили услуги в специализированных поликлиниках
Общество,  Фото:пресс-служба минздрава РБ
Были отмечены недостаточные условия для пациентов с ОВЗ

В Бурятии подведены итоги независимой оценки качества предоставляемых услуг в медицинских организациях. В этом году оценку прошли поликлиники, оказывающие специализированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Оценивались информационная открытость медицинской организации, компетентность и вежливость персонала, доступность безбарьерной среды, чистота и уют в поликлинике.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ, общественный совет по независимой оценке качества при ведомстве высоко оценил качество предоставляемых услуг, но отметил недостаточные условия для пациентов с ограниченными возможностями здоровья. Так, имеются сложности с автомобильными парковками и сурдопереводчиками.

По результатам оценки среди медицинских организаций максимальный общий балл – 99,7 – получила стоматологическая поликлиника №2. На втором месте – республиканский психоневрологический диспансер (99,6 баллов). На третьем месте - центр амбулаторной хирургии и эндоскопии «Ритм» (99,4 балла).

Бурятия здравоохранение медицина поликлиника

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