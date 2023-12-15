15 декабря

14 декабря

Популярное

В районе Бурятии благоустраивают дворы

В районе Бурятии благоустраивают дворы
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
Одним из них стал двор в селе Ильинка

Обустройство дворовой территории завершили в населённом пункте Прибайкальского района Бурятии. Двор между домами №24 и №26 по улице Коммунистическая села Ильинка преобразился силами подрядчиков. Общая сумма контракта составила 1 250 000 рублей.

На территории был уложен асфальт и тротуарная плитка, были установлены скамейки и урны. Также была проведена работа по освещению: специалисты установили фонари на дворовой территории.

- Данный объект не последний для Прибайкальского района. Работа по благоустройству будет продолжаться, - прокомментировал глава Прибайкальского района Сергей Семёнов.

Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, всего в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в республике обустроено в этом году 97 дворовых территорий.
Бурятия благоустройство Прибайкальский район дворовые территории

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Студенты Бурятии стали лучшими в ДФО
Студенты Бурятии стали лучшими в ДФО
Общество, 15.12.2023
Команда представит округ на всероссийском этапе
В районе Бурятии открыли модернизированную школу искусств
В районе Бурятии открыли модернизированную школу искусств
Общество, 15.12.2023
Храм детского искусства в посёлке Усть-Баргузин вновь принимает своих воспитанников
В Забайкалье назвали редкие и популярные имена новорождённых
В Забайкалье назвали редкие и популярные имена новорождённых
Общество, 15.12.2023
Редкими в этом году были имена Намсан, Намина и Севара
В Бурятии оценили услуги в специализированных поликлиниках
В Бурятии оценили услуги в специализированных поликлиниках
Общество, 15.12.2023
Были отмечены недостаточные условия для пациентов с ОВЗ
В Бурятии наградили мастеров по выделке овчины
В Бурятии наградили мастеров по выделке овчины
Общество, 15.12.2023
Также отметили победителей конкурсов одежды из овечьей шкуры и изделий из овечьей шерсти
Ламы получат разрешение на проведение лекций в госучреждениях
Ламы получат разрешение на проведение лекций в госучреждениях
Общество, 15.12.2023
Курсы повышения квалификации прошли ширээтэ ламы и ламы дацанов
В 2024 году в центре Улан-Удэ начнётся строительство школы на 760 учеников
В 2024 году в центре Улан-Удэ начнётся строительство школы на 760 учеников
Общество, 15.12.2023
На строительство предусмотрено 800 миллионов рублей из федерального бюджета
В Улан-Удэ МУП «Управление трамвая» отметило 65-летний юбилей
В Улан-Удэ МУП «Управление трамвая» отметило 65-летний юбилей
Общество, 15.12.2023
Предприятие признано одним из лучших в России
В Бурятии после капремонта открыли детскую библиотеку
В Бурятии после капремонта открыли детскую библиотеку
Общество, 15.12.2023
Библиотеку отремонтировали в Баргузине
В Бурятии выловили более миллиона тонн омуля
В Бурятии выловили более миллиона тонн омуля
Общество, 15.12.2023
За год объём его добычи увеличился
Житель Бурятии спилил пять сосен и схлопотал уголовное дело
Житель Бурятии спилил пять сосен и схлопотал уголовное дело
Общество, 15.12.2023
А ещё мужчина лишился машины и бензопилы
Рейс в Таиланд задержан в Иркутске из-за технической неисправности
Рейс в Таиланд задержан в Иркутске из-за технической неисправности
Общество, 15.12.2023
Самолёт, который должен был вылететь утром, в воздух поднимется вечером

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^