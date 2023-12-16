В фестивале унтов примут участие мастера из Улан-Удэ и трёх районов Забайкалья

Мероприятие состоится в Чите 23 декабря



Двадцать три мастера из села Укурик Хилокского района, сёл Угдан и Смоленка Читинского района, из села Зуткулей Дульдургинского района Забайкальского края и из столицы Бурятии будут бороться за победу на фестивале унтов (0+), который 23 декабря пройдёт в Чите. Об этом сообщили «Культуре 75» 14 декабря в учебно-методическом центре культуры и народного творчества Забайкальского края.



Торжественное открытие фестиваля запланировано на 13:00. На площади Ленина в Чите будут представлены унты разных размеров и цветов, с вышивкой и без, валенки, тёплые бурятские тапочки, детская зимняя обувь ручного производства, вязаные варежки и варежки из меха норки, шапки и авторские сумки. Участвовать в фестивале приедут как мастера, так и целые семейные мастерские. Помимо них, об участии в мероприятиях уже заявили десять умельцев, изготавливающих новогодние украшения из дерева, эпоксидной смолы и других материалов, а также новогодние подарочные наборы и сувениры, зимние балаклавы, пуховые варежки, носки, платки.



Итоги фестиваля подведут в этот же день на церемонии закрытия, которая начнётся на площади Ленина в 16:00.



Возрастное ограничение: 0+.

