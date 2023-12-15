Также состоится первенство региона
С 23 по 24 декабря в Улан-Удэ будут проходить чемпионат и первенство Республики Бурятия по кикбоксингу в дисциплинах «лоу-кик» и «лайт-контакт». Соревнования проведут в региональном центре единоборств «Патриот».
Также в рамках чемпионата и первенства Бурятии по кикбоксингу будет проходить физкультурное мероприятие в дисциплинах «лайт-контакт» и «кик-лайт». На ринге и на татами встретятся самые маленькие бойцы. Об этом сообщает федерация кикбоксинга РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии пройдёт чемпионат республики по кикбоксингу
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