Жительница Бурятии, взявшая кредит для мошенников, пыталась от него отказаться

Женщина дошла до суда, но ничего не добилась

Звонивший просил подтвердить, действительно ли она берёт займ. После незнакомец заявил сельчанке, что она должна помочь с разоблачением мошенника и обезопасить свой счёт, а не то станет соучастником «незаконного оформления кредита».



Неизвестный попросил назвать пароли, которые отправили на телефон женщина, что так и сделала. Затем она через личный кабинет в банковском приложении перевела несколько разных сумм на указанный счёт.



Банк заподозрил неладное и приостановил операции, но женщина обратилась туда с просьбой их разблокировать. Закончилось всё уголовным делом. Сельчанка подала в суд иск и потребовала признать кредитный договор недействительным.



Однако ей отказали. Выслушав истца и исследовав материалы дела, служители Фемиды пришли к выводу, что оснований считать договор недействительным из-за того, что его заставили заключить обманом, нет. Во-первых, сельчанка ещё в 2017 году подписала с банком соглашение, которое предусматривает возможность проведения операций через удалённые каналы обслуживания и с помощью кодов. А потому у финансового учреждения не возникло сомнений, что клиент делает это не по собственной воле.



Согласно выпискам, кредитные средства поступили на её счёт и после их перевели третьим лицам через СБП. К тому же банк ограничил операции и известил об этом жительницу Кабанского района по sms.



Когда она позвонила на горячую линию, сотрудники идентифицировали её и уточнили, не поступали ли ей подозрительные звонки. Женщина ответила отрицательно, потому операции разблокировали. Всё это подтвердилось прослушанными на заседании аудиозаписями телефонных разговоров с сотрудником банка. Решение суда пока не вступило в законную силу.