14 декабря

13 декабря

Популярное

Бродячие псы «потянулись» из пригородных районов в Улан-Удэ

Бродячие псы «потянулись» из пригородных районов в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Они агрессивно реагируют на пьяных 

С наступлением холодов безнадзорные животные в столице Бурятии начинают сбиваться в стаи. А ещё у них продолжается «период свадеб». Всё это угрожает безопасности людей, рассказали в комитете городского хозяйства (КГХ)

Во время морозов бродячие псы начали мигрировать в Улан-Удэ из пригородных районов – Иволгинского, Заиграевского, Кабанского и Тарбагатайского. Чтобы пресечь это, местные власти проводят совместные рейды с муниципальными образованиями.

Владельцев четвероногих просят соблюдать правила их содержания и не отпускать на самовыгул. А родителям посоветовали объяснить детям, как вести себя при встрече с уличными псами. В зоне риска, кстати – любители спиртного.
 
- Бездомные животные агрессивно реагируют на людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Из-за нарушенной координации движения собаки неправильно воспринимают поведение человека, – пояснил начальник отдела благоустройства КГХ Дмитрий Ларченко.
собаки животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Спикер парламента Бурятии потребовал от депутатов аплодисментов
Спикер парламента Бурятии потребовал от депутатов аплодисментов
Общество, 14.12.2023

Владимиру Павлову не похлопали после проникновенной речи 

В Бурятии избрали защитника прав коренных малочисленных народов
В Бурятии избрали защитника прав коренных малочисленных народов
Общество, 14.12.2023
Им стал представитель отдалённого Окинского района
В Бурятии упразднили ещё один посёлок-призрак
В Бурятии упразднили ещё один посёлок-призрак
Общество, 14.12.2023
Давша скоро исчезнет с карты республики
Жители района Бурятии захотели удалёнку в школах как в Улан-Удэ
Жители района Бурятии захотели удалёнку в школах как в Улан-Удэ
Общество, 14.12.2023
Однако на дистант некоторых учеников в Оке переводить не собираются
В Бурятии взлетели штрафы за гуляющих где попало коров да лошадей
В Бурятии взлетели штрафы за гуляющих где попало коров да лошадей
Общество, 14.12.2023
Наказание для хозяев блудного скота в республике ужесточили
В улан-удэнской колонии прошёл конкурс новогодних открыток
В улан-удэнской колонии прошёл конкурс новогодних открыток
Общество, 14.12.2023
Осуждённые рисовали карандашами, фломастерами и красками
Таксист-лихач из Иркутска собрал почти 100 штрафов ГИБДД
Таксист-лихач из Иркутска собрал почти 100 штрафов ГИБДД
Общество, 14.12.2023
Он не спешил оплачивать штрафы до ареста автомобиля

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^