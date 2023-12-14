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В Бурятии выберут лучших работников сельских учреждений культуры

В Бурятии выберут лучших работников сельских учреждений культуры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Победители конкурса получат денежные поощрения

В Бурятии принимаются документы для участия в конкурсе на лучшие сельские учреждения культуры и лучших работников этих учреждений.

Как сообщает министерство культуры РБ, ежегодно в республике выплачиваются денежные поощрения в размере 106,38 тыс. рублей каждое – лучшим сельским учреждениям культуры и денежные поощрения в размере 53,19 тыс. рублей каждое – лучшим работникам сельских учреждений культуры.

Денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, присуждается за создание творческих проектов, направленных на сохранение и пропаганду народных традиций региона, а также за приобщение детей и взрослого населения к достижениям отечественной и мировой культуры.

Денежное поощрение лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений присуждается за внедрение инновационных форм работы с населением, достижения в области культурно-досуговой, информационной и просветительской деятельности, высокое профессиональное мастерство, имеющим стаж работы в учреждениях не менее трёх лет.

Получившие денежное поощрение муниципальное учреждение культуры, находящееся на территории сельского поселения, и работник такого муниципального учреждения имеют право повторно участвовать в соответствующем конкурсе не ранее чем через пять лет.

Конкурсные документы принимаются до 29 декабря в отделе искусств, народного творчества и образования министерства культуры РБ (каб. 304) и в отделе музейного и библиотечного дела, народных художественных промыслов (каб. 307). К пакету документов прилагается сопроводительное письмо, подписанное руководителем муниципального учреждения культуры. Все документы должны быть заверены печатью и подписью главы сельского поселения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Возрастное ограничение: 18+.
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