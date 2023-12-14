Раньше таких детей направляли в Москву
Беспроводные кардиомониторы впервые установили детям в Иркутске. Две такие хирургические манипуляции выполнили в областной клинической больнице, сообщили в минздраве Иркутской области.
Устройства необходимы детям с необъяснимыми симптомами, когда привычные исследования сердечного ритма не позволяют установить точный диагноз.
- Внедрение нового метода диагностики нарушений сердечного ритма позволит нашим специалистам устанавливать точный диагноз тем детям, которые имеют необъяснимые обмороки и другие клинические проявления. Ранее пациентов для дообследования направляли в Москву. В Иркутской области впервые выполнили две манипуляции по вживлению кардиомониторов – всё прошло успешно. На начало следующего года уже запланировано поставить устройства пяти детям, - рассказал главврач Иркутской областной клинической больницы Пётр Дудин.
Суть хирургической манипуляции заключается в том, что ребёнку делают небольшой разрез в коже в области грудины и через него специальным прибором вводят диагностическое устройство. Установка кардиомонитора малотравматична и занимает порядка двух минут.
- В течение двух лет устройство может круглосуточно мониторировать ритм и отслеживать его нарушения. Прибор фиксирует любой сердечное событие: паузу ритма, тахикардию и другие. Эти данные удалённо передаются специалистам для принятия решения о дальнейшей тактике лечения», - пояснил сердечно-сосудистый хирург Алексей Дудник.
Установка кардиомонитора не вносит ограничений в жизнь ребёнка. Заведующий кардиохирургическим отделением №2 (детское) областной больницы Евгений Ефанов рассказал, что сейчас в отделении наблюдается около десяти детей, которым стандартные методы обследований не позволяют установить точный диагноз и начать правильное лечение.
В России диагностику нарушений сердечного ритма с помощью кардиомониторов детям выполняют не более чем в десяти регионах.
В Иркутске хирурги впервые установили детям беспроводные кардиомониторы
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