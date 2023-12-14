Спикер парламента Бурятии потребовал от депутатов аплодисментов



В Бурятии завершилась третья по счёту сессия Народного Хурала. Она стала последней в уходящем 2023 году. В повестке на сей раз значилось 29 вопросов, и народные избранники справились с ними уже днём – что, кстати, для нового созыва, полюбившего частые перерывы, большая редкость.



После рассмотрения повестки спикер республиканского парламента Владимир Павлов поздравил коллег с наступающим новым годом и напомнил, что 37 депутатов до сих пор не сдали декларации о доходах, хотя должны сделать это в течение 4 месяцев после избрания.



Крайний срок – 18 января 2024 года. В противном случае придётся ответить по закону. Есть даже риск досрочно лишиться мандата. Это прописано в статье № 19 ФЗ № 414 от 21 декабря 2021 года («Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ»).



После всех формальностей председатель НХ выступил с проникновенной речью, поблагодарив всех за работу.



- Уверен, что в новом году мы вместе с вами, со всей республикой, народом и всей Россией достигнем целей и задач, которые требуется решить, чтобы жизнь людей была более комфортной, экономика стала более крепкой, а страна – ещё могущественнее, – подчеркнул Владимир Павлов.



Затем повисла небольшая пауза и спикер уточнил: «Где аплодисменты?». После этой фразы ему захлопали. Сам Павлов захлопал тоже и объявил сессию закрытой.

