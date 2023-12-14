14 декабря

13 декабря

Популярное

Спикер парламента Бурятии потребовал от депутатов аплодисментов

Спикер парламента Бурятии потребовал от депутатов аплодисментов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Владимиру Павлову не похлопали после проникновенной речи

В Бурятии завершилась третья по счёту сессия Народного Хурала. Она стала последней в уходящем 2023 году. В повестке на сей раз значилось 29 вопросов, и народные избранники справились с ними уже днём – что, кстати, для нового созыва, полюбившего частые перерывы, большая редкость.
 
После рассмотрения повестки спикер республиканского парламента Владимир Павлов поздравил коллег с наступающим новым годом и напомнил, что 37 депутатов до сих пор не сдали декларации о доходах, хотя должны сделать это в течение 4 месяцев после избрания.
 
Крайний срок – 18 января 2024 года. В противном случае придётся ответить по закону. Есть даже риск досрочно лишиться мандата. Это прописано в статье № 19 ФЗ № 414 от 21 декабря 2021 года («Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ»).

После всех формальностей председатель НХ выступил с проникновенной речью, поблагодарив всех за работу.

- Уверен, что в новом году мы вместе с вами, со всей республикой, народом и всей Россией достигнем целей и задач, которые требуется решить, чтобы жизнь людей была более комфортной, экономика стала более крепкой, а страна – ещё могущественнее, – подчеркнул Владимир Павлов.
 
Затем повисла небольшая пауза и спикер уточнил: «Где аплодисменты?». После этой фразы ему захлопали. Сам Павлов захлопал тоже и объявил сессию закрытой.
депутаты Народный Хурал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Спикер парламента Бурятии потребовал от депутатов аплодисментов
Спикер парламента Бурятии потребовал от депутатов аплодисментов
Общество, 14.12.2023

Владимиру Павлову не похлопали после проникновенной речи 

В Бурятии избрали защитника прав коренных малочисленных народов
В Бурятии избрали защитника прав коренных малочисленных народов
Общество, 14.12.2023
Им стал представитель отдалённого Окинского района
В Бурятии упразднили ещё один посёлок-призрак
В Бурятии упразднили ещё один посёлок-призрак
Общество, 14.12.2023
Давша скоро исчезнет с карты республики
Жители района Бурятии захотели удалёнку в школах как в Улан-Удэ
Жители района Бурятии захотели удалёнку в школах как в Улан-Удэ
Общество, 14.12.2023
Однако на дистант некоторых учеников в Оке переводить не собираются
В Бурятии взлетели штрафы за гуляющих где попало коров да лошадей
В Бурятии взлетели штрафы за гуляющих где попало коров да лошадей
Общество, 14.12.2023
Наказание для хозяев блудного скота в республике ужесточили
В улан-удэнской колонии прошёл конкурс новогодних открыток
В улан-удэнской колонии прошёл конкурс новогодних открыток
Общество, 14.12.2023
Осуждённые рисовали карандашами, фломастерами и красками
Таксист-лихач из Иркутска собрал почти 100 штрафов ГИБДД
Таксист-лихач из Иркутска собрал почти 100 штрафов ГИБДД
Общество, 14.12.2023
Он не спешил оплачивать штрафы до ареста автомобиля

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^