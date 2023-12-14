На первом этапе в Иркутской области планируется привести в нормативное состояние 3 причала
Привлечь федеральные средства на реконструкцию объектов причальной инфраструктуры планирует правительство Иркутской области. Сейчас эти объекты находятся в собственности Российской Федерации, обсуждается вопрос их передачи региону, но приведение объектов в нормативное состояние требует значительных финансовых средств. Этот вопрос обсудили во время совещания под руководством главы региона Игоря Кобзева.
– Вопрос развития причальной инфраструктуры на Байкале неоднократно обсуждали на рабочих совещаниях разного уровня, включая заседание рабочей группы под руководством помощника президента РФ Игоря Евгеньевича Левитина, созданной в соответствии с указанием Президента Российской Федерации. Правительствам Российской Федерации, Республики Бурятии и Иркутской области было поручено проработать варианты передачи причалов регионам с учётом финансирования расходов на приведение в нормативное состояние, – сказал Игорь Кобзев.
Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, на первом этапе в акватории озера Байкал в Иркутской области планируется обследовать и привести в нормативное состояние три причала. Это единый портовый комплекс «порт Байкал», который включает причал, волнолом и береговое укрепление, причальный комплекс «Листвянка» с волноломом, причал «Рогатка» в заливе Лиственничный.
– В Иркутской области на Байкале находится много причалов, ремонтировать их планируется поэтапно. Кроме того, в случае передачи причальных сооружений в региональную собственность, необходимо определить балансодержателя, – добавил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
Для реконструкции причалов на Байкале привлекут федеральное финансирование
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