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В Забайкалье посчитали сибирских косуль

В Забайкалье посчитали сибирских косуль
Общество,  Фото:pixabay.com
Также пересчитали дзеренов, беркутов и чёрных грифов

В Забайкальском крае сотрудники Даурского заповедника провели осенние учёты косуль, обитающих в заказнике федерального значения «Цасучейский бор».

Учёты численности сибирской косули в Цасучейском бору проводятся методом шумового прогона с 1990 года. Для учёта ежегодно задействуется минимум 36 одних и тех же учётных кварталов. На этот раз учёт показал, что в бору пасутся примерно 7600 особей сибирской косули при диапазоне точности 11%. Несмотря на то, что количество косуль уже не первый год снижается, их плотность населения по-прежнему остаётся одной из самых высоких на континенте – более 130 особей на тысячу гектар, что свидетельствует о благоприятных условиях обитания вида на данной территории.

Как сообщили в пресс-службе заповедника, взлёт поголовья косули в заказнике наблюдался несколько лет назад – в 2019 году. Тогда на территории заказника насчитали 11,6 тысяч особей, а это почти один процент от всех косуль – и сибирской, и меньшей по размерам европейской, проживавших на территории страны. Сотрудники Даурского заповедника предполагают, что тот всплеск связан с приходом откуда-то с запада дополнительных мигрирующих косуль – в западной части бора их вдруг стало намного больше, а к следующему году они разбрелись равномерней и начали расселяться, уходить из бора. Колебание численности животных – закономерный процесс, обусловленный множеством факторов: успехом размножения и выживаемостью молодняка, наличием болезней и прессом хищников и охотников, уровнем беспокойства, достатком летних и зимних кормов, доступностью воды, занятостью территории соплеменниками, стремлением молодых особей уйти на свободные участки.

На количество косулей в Цасучейском бору влияют условия, созданные усилиями инспекции Даурского заповедника: охрана с регулярным патрулированием, сеть искусственных водопоев и солонцов. К этому добавляются природные условия: высокая калорийность травяной ветоши – достаточная, чтобы не переходить зимой на веточный корм, и отсутствие опасной для косули глубины снега.
- Сибирская косуля не может долго жить в снегах, глубиной более 40 см, а в бору на нашей памяти никогда не было более 30 см, - отметили в пресс-службе Даурского заповедника.

Метод шумового прогона позволяет посчитать всех хорошо заметных крупных животных. В дни учёта в заказнике «Цасучейский бор» также находились в среднем около 2490 дзеренов, 830 голов крупного рогатого скота, 55 лошадей. Общая плотность копытных, и диких, и домашних, уменьшилась после двух-трёх предыдущих учётов, но сравнима с лучшими нетрансформированными угодьями мира. Также много и крупных птиц: беркутов насчитали 220 особей, чёрных грифов – около 100. Это норма для зимы и нынешних условий. Хищные птицы, питающиеся мясом, зимой концентрируются вблизи мест скопления копытных. Беркуты охотятся на дзеренов и косуль, грифы доедают остатки после беркутов и волков, подчищают всех умерших: диких и домашних копытных.
Забайкальский край заповедник дикие животные косуля

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