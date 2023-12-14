В Иркутске построят реабилитационный центр

Общество, Фото: пресс-служба минздрава Иркутской области

Он появится на базе одной из городских больниц



Заседание медицинского совета состоялось в Иркутской области 13 декабря. В ходе заседании участники обсудили концепцию строительства реабилитационного центра на базе Иркутской городской больницы №6.



– Ежегодно в Иркутской городской больнице № 6 реабилитацию проходят более тысячи человек. Мы видим, что реабилитация в регионе востребована, и понимаем, что эта потребность будет только возрастать. В первую очередь, необходимо создать условия для восстановления участников СВО и их семей. Региональным минздравом уже разработано медико-техническое задание. Дальше необходимо согласовать его с Минздравом РФ и определиться по наиболее востребованным профилям реабилитации. Также поручил коллегам ознакомиться с опытом других субъектов по строительству подобных центров, – подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.



Под реабилитационный центр на базе Иркутской городской больницы №6 планируется строительство стационарного комплекса на 178 коек. Предварительно на базе центра восстановление будут проходить пациенты с заболеваниями центральной нервной системы, периферической нервной системы, соматическими заболеваниями, заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Также планируется размещение терапевтического отделения, отделения офтальмологии и дневного стационара медицинской реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области.



