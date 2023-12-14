Он появится на базе одной из городских больниц
Заседание медицинского совета состоялось в Иркутской области 13 декабря. В ходе заседании участники обсудили концепцию строительства реабилитационного центра на базе Иркутской городской больницы №6.
– Ежегодно в Иркутской городской больнице № 6 реабилитацию проходят более тысячи человек. Мы видим, что реабилитация в регионе востребована, и понимаем, что эта потребность будет только возрастать. В первую очередь, необходимо создать условия для восстановления участников СВО и их семей. Региональным минздравом уже разработано медико-техническое задание. Дальше необходимо согласовать его с Минздравом РФ и определиться по наиболее востребованным профилям реабилитации. Также поручил коллегам ознакомиться с опытом других субъектов по строительству подобных центров, – подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.
Под реабилитационный центр на базе Иркутской городской больницы №6 планируется строительство стационарного комплекса на 178 коек. Предварительно на базе центра восстановление будут проходить пациенты с заболеваниями центральной нервной системы, периферической нервной системы, соматическими заболеваниями, заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Также планируется размещение терапевтического отделения, отделения офтальмологии и дневного стационара медицинской реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области.
В Иркутске построят реабилитационный центр
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На первом этапе в Иркутской области планируется привести в нормативное состояние 3 причала
В селе Иволгинского района заменили подстанцию на более мощную
Законопроект об этом принят во втором чтении Госдумой
Он появится на базе одной из городских больниц
Юная спортсменка выиграла серебряные награды
Звание «Почётный гражданин района» было присвоено Герою России
В столице Бурятии вовсю строят новогодний городок
На проезжей части образовались снежные накаты
Он заработает на Центральном стадионе
Общественники заявили, что местные власти только кормят людей завтраками
Их проиндексируют на 7,5%
Регион представляют три СМИ
Женщина дошла до суда, но ничего не добилась
Имена лучших объявят перед Новым годом
Они агрессивно реагируют на пьяных