В улусе Бурятии построен новый стадион

Общество, Фото: пресс-служба администрации МО «Селенгинский район»

Также здесь открылись двери сельского дома культуры



В Селенгинском районе Бурятии открыты три объекта для улучшения качества жизни местных жителей. Они появились в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».



Один из них – сельский дом культуры в улусе Тохой, который занял общую площадь в 592,6 кв. м и обошёлся в 111 818,37 тыс. рублей. Здание оборудовано залом на 100 мест, читальным залом с библиотекой на 10 мест и танцевальным залом на 13 человек. Также в здании предусмотрены различные помещения, включая вестибюль с пунктом охраны, гримёрные, душевые, гардеробы и кладовая. В рамках проекта также предусмотрена парковка, противопожарные резервуары, локальные очистные сооружения и пожарные проезды. Постройка дома культуры создало 13 новых рабочих мест.



Ещё одним объектом, открытым в улусе Тохой, стал спортивный стадион. Этот объект площадью 21 765 кв. м был построен за 65 550,47 тыс. рублей. Спортивное сооружение включает в себя футбольное поле, беговые дорожки, спортивную площадку, площадку для тренажёров, секторы для прыжков и метания, а также хоккейную коробку. Постройка нового объекта также создало 10 новых рабочих мест.



Как сообщалось ранее, также был проведён капитальный ремонт районного дома культуры «Шахтёр» в городе Гусиноозёрск. Общая стоимость объекта составила 113 109,36 тыс. рублей. Одним из ключевых результатов работы по обновлению дома культуры стало создание площадки для зрительного зала на 243 места. Процесс ремонта включал в себя демонтажные работы, установку системы вентиляции и отопления, монтаж окон, а также создание сцены в кукольном театре «Родничок». Для придания зданию эстетического вида была завершена покраска фасада здания. Также были выполнены работы по укладке плитки на территории дома культуры и асфальтобетонные работы. Создано три новых рабочих места, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ.



