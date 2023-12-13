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Байкал спасает местную погоду от мороза

Байкал спасает местную погоду от мороза
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Температура на побережье озера заметно выше, чем вдали от него

Тепло Байкала всё ещё не растрачено. Так, температура вблизи берегов озера выше, чем на отдалении в десятки километров.

Как сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», в Иркутске 12 декабря днём было около 30 градусов ниже ноля по Цельсию. А на острове Ольхон температура была всего -20 . В Больших Котах – -23 . И вода в открытом море волнуется, не поддаётся зиме.

Тем не менее, небольшой морозец на Байкале «кусается». Виноваты в этом ветер и влажность.
Иркутская область погода Байкал

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