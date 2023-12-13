Байкал спасает местную погоду от мороза

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Температура на побережье озера заметно выше, чем вдали от него



Тепло Байкала всё ещё не растрачено. Так, температура вблизи берегов озера выше, чем на отдалении в десятки километров.



Как сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», в Иркутске 12 декабря днём было около 30 градусов ниже ноля по Цельсию. А на острове Ольхон температура была всего -20 . В Больших Котах – -23 . И вода в открытом море волнуется, не поддаётся зиме.



Тем не менее, небольшой морозец на Байкале «кусается». Виноваты в этом ветер и влажность.

