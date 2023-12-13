В Иркутске будет работать резиденция Деда Мороза

В центре города строятся ледяные фигуры, фотозоны, украшения и художественные инсталляции для гостей и местных жителей



Ледовый город «Счастье чистой воды» открывается в декабре в Иркутске. 17 декабря в сквере им. Кирова состоится финальный праздничный концерт «Счастье чистой воды» (6+). 19 декабря там же с состоится закрытие гастрономического фестиваля (0+).



На улице Урицкого 15, 16 и 17 декабря будет работать резиденция «Ледяных волшебств» (6+). Гостей встретят сказочные герои «Байкал» и «Ангара», а волшебное настроение создадут «Капелька-Льдинка» и «Речка-Кристалл воды». В резиденции будут проводиться мастер-классы по изготовлению гномиков из шишек и занятия по созданию полигональной фигуры из бумаги с логотипом года. Также в резиденции «Ледяных волшебств» можно научиться делать креативные ёлочные игрушки из спила. Кроме того, до 30 декабря на улице Урицкого будет работать выставка музея кукол (0+). Также на улице Урицкого с 15 по 17 декабря будут работать интерактивные площадки «Счастье чистой воды» (6+).



23, 24 и с 26 по 30 декабря на улице Урицкого будет работать резиденция Деда Мороза (0+). Традиционно в своей сказочной резиденции Дед Мороз и Снегурочка будут ждать своих маленьких гостей. Любой желающий сможет увидеть главных сказочных героев Нового года, рассказать им стихотворение или спеть новогоднюю песню. Также там можно будет сделать красивое памятное фото со Снегурочкой и Дедом Морозом.



- Организаторы мероприятий оставляют за собой право менять программу мероприятий, а также даты и время, - сообщает портал «Культура 38».



Возрастное ограничение: 6+.



