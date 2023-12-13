В Москве показали национальный балет Бурятии

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

Столичные зрители назвали его новаторским



Бурятский театр оперы и балета открыл гастроли в Москве. Публика аплодировала стоя 15 минут и не хотела отпускать артистов после показа национального балета «Земля веры – Баргуджин Тукум» (12+) на сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.



Артисты балета приехали в Москву 9 декабря и усиленно репетировали, чтобы показать историю о кармической любви Тумэна и Асуйхан во всей красе. В день показа, 11 декабря вся труппа готовилась с 8 утра.



- Спектакль начался в 19 часов вечером, по нашему времени это было уже 12 ночи. Наши артисты, несмотря на усталость, выложились на все 100%. Мы показали наш прекрасный спектакль. Наши цеха также выложились, и мы установили все декорации, а они очень массивные, настроили свет. Благодарю всю команду. Хочу отметить, что среди зрителей было много наших земляков, представителей профессиональной публики. Это критики, музыканты, композиторы. От фестиваля «Видеть музыку» пришёл сам Георгий Георгиевич Исаакян, – рассказал директор БГАТОиБ Дмитрий Дылыков.



В национальном балете «Земля веры — Баргуджин Тукум‎», созданном в рамках столетия Республики Бурятия, в постановке известного хореографа Никиты Дмитриевского мир шаманизма встречается с миром буддизма. Главные герои — души влюбленных, путешествующие по разным измерениям и встречающиеся в новом перерождении. Заглавную партию Тумэна исполнил солист театра Экер Хунакаа, в образе Асуйхан предстала Оюна Кынзыбеева. На сцену вышла практически вся труппа Бурятского театра оперы и балета.



Балет основан на бурятской мифологии, освещённой в научной литературе. Автором либретто балета стал драматург, прозаик и публицист Геннадий Башкуев. Композитор — Анастасия Дружинина. Художник по костюмам — Татьяна Тышкенова.



Как сообщает пресс-служба правительства РБ, национальный балет из Бурятии зрители назвали новаторским, а у многих появилось желание приехать в республику и окунуться в культуру бурятского народа.



- Хочу поздравить Бурятский театр оперы и балета и композитора Анастасию Дружинину. Это очень достойно. Это своего рода революция для бурятского искусства. Это совершенно другая хореография, это иная интерпретация в плане звучания традиционных музыкальных инструментов, их синтез в электронном звучании. Интересная история и красивая картинка, – заявил Денис Хоров, член союза композиторов России.



- Я очень рад, что театр приехал в Москву на наш фестиваль. Мы придумывали этот фестиваль как открытую структуру. Я люблю Ваш театр. Я до сих пор под большим впечатлением от «Байкальского танцевального фестиваля». Спектакль, который мы увидели сегодня, совсем в другой стилистике. Было интересно посмотреть, как развивается хореографический язык в постановке. Это современная хореография, театру важно двигаться в разные стороны, – отметил Георгий Исаакян, президент ассоциации музыкальных театров России и директор всероссийского фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку», художественный руководитель МГАДМТ им. Н.И. Сац, профессор ГИТИС.



- Это что-то потрясающее. На одном дыхании. Только открылся занавес и сразу закрылся, как вспышка. Даже не было времени выдохнуть. Очень атмосферно, очень стилистически красиво. Благодарю хореографа. Это потрясающе, – поделилась Виктория, зрительница спектакля.



Национальным балетом были открыты масштабные гастроли в Москве, которые проходят в рамках фестиваля «Видеть музыку» и празднования столетия Республики Бурятия, при поддержке министерства культуры России, ассоциации музыкальных театров, правительства, главы и министерства культуры Бурятии.



Возрастное ограничение: 12+.



