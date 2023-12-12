Учёные ищут в Забайкалье пернатых динозавров

Общество, Фото: пресс-служба ИНГГ СО РАН

Специалисты исследуют ископаемые долины реки Турга



В Забайкальском крае продолжаются работы по исследованию мезозойских отложений, интересных с палеонтологической точки зрения. В частности, сотрудники института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН по-новому взглянули на местонахождение ископаемой фауны «Турга», также известное как «обнажение Миддендорфа». Этот объект изучается с XIX века и до сих пор приносит учёным интересные находки.



Что именно исследуют учёные? Биота Джехол (133-120 млн лет назад) получила известность благодаря уникальным ископаемым остаткам оперённых динозавров, птиц, млекопитающих и растений, которые в большом количестве находят в нижнемеловых отложениях Северо-Восточного Китая. Данные области примыкают к российскому Забайкалью, а потому у отечественных учёных есть возможность сравнить местные находки и вмещающие их отложения с китайскими.



В ходе работы в долине реки Турга исследователям удалось найти ископаемые остатки типичных представителей биоты Джехол. Были обнаружены рыбы Lycoptera, конхостраки Eosestheria (двустворчатые пресноводные рачки) и личинки подёнок Ephemeropsis. Важно отметить, что эти организмы, считающиеся сейчас «ядром» биоты Джехол, были впервые описаны именно из Забайкалья во второй половине XIX века.



Вернувшись из экспедиции, сотрудники ИНГГ СО РАН провели комплексное изучение отобранных в Забайкалье образцов. Были изучены макро- и микрофауна, споро-пыльцевые комплексы, геохимические характеристики органического вещества и особенности литологии пород. Учёные пришли к выводу, что местонахождение Турга является консервационным лагерштеттом – то есть, таким объектом, где ископаемые характеризуются уникальной сохранностью. Например, у остатков рыб зачастую сохраняется чешуя, а на раковинах самок конхостраков – окаменевшие яйца. Также у рачков сохранился хитиновый скелет.



Кроме того, специалисты определили, что геохимические индикаторы и литологические особенности отложений тургинской свиты в Забайкалье близки к таковым для формаций Цзюфотан и Исянь в Китае, где и были найдены находки оперённых динозавров и птиц биоты Джехол. Новые данные помогут специалистам в дальнейших исследованиях.



Учёным также удалось уточнить возраст тургинской свиты в обнажении Миддендорфа, который до этого был предметом дискуссий в научном мире. По словам сотрудников лаборатории палеонтологии и стратиграфии мезозоя и кайнозоя, он может датироваться в пределах конца баррема – начала апта (возраст отложений – около 125 млн лет). В образцах была обнаружена ископаемая пыльца цветковых растений, что позволило провести датировку с высокой степенью точности.



В институте не исключают, что в нижнемеловых отложениях в Забайкалье могут быть найдены пернатые динозавры и другие позвоночные организмы, как в известных формациях Китая. Для этого в Забайкальском крае необходимы масштабные планомерные раскопки.



- В дальнейшем учёные намерены продолжить работы в перспективном регионе. Сейчас в институте накапливают данные по ещё одному забайкальскому разрезу «Белая гора», где обнажена доронинская свита, которая является стратиграфическим аналогом тургинской. В ней тоже присутствует комплекс ископаемых, характерных для биоты Джехол. Специалисты намерены сравнить этот разрез с Тургой и китайскими формациями. Новые исследования дополнят представления о наземных экосистемах раннего мела востока Азии, - сообщает пресс-служба ИНГГ СО РАН.

