Пауэрлифтер из Бурятии стала чемпионом ДФО

Общество, Фото: федерация пауэрлифтинга РБ

Спортсменка победила в троеборье в весовой категории 84 кг



В Магадане с 8 по 11 декабря прошёл чемпионат Дальневосточного федерального округа по пауэрлифтингу. В регионе его провели впервые. Участие в соревнованиях приняли более 70 спортсменов из 7 субъектов ДФО: Бурятии, Якутии, Магаданской и Амурской областей, Камчатского, Хабаровского и Приморского краёв.



Соревнования проходили в двух дисциплинах: троеборье и троеборье классическое (без экипировки). Первое место в весовой категории 84 кг в троеборье заняла представительница Бурятии, спортсменка спортивной школы №3 Анжелика Лазарева. Она набрала в сумме троеборья 360 кг.



Анжелику Лазареву тренируют Ольга Нартуева и Владимир Колмаков, сообщили в федерации пауэрлифтинга РБ.

