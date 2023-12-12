Тайбоксёры Бурятии стали победителями кубка в Турции

Общество, Фото: федерация тайского бокса РБ

Всего спортсмены республики завоевали 3 медали



С 7 по 14 декабря в турецком городе Анталья проходят чемпионат Европы и кубок Антальи по муайтай. От Бурятии в составе сборной России принимали участие Иван П. и Станислав Ж. (СК «Пересвет», спортивная школа №16 №Забайкалец№, г. Улан-Удэ, тренер Баир Цынгеев), а также Арина Ш. (СК «Клинч 03», спортивная школа №16 «Забайкалец», г. Улан-Удэ, тренер Амира Алиомарова).



Юные спортсмены республики завоевали 3 медали международного открытого кубка Антальи. Арина Ш. выиграла «золото» соревнований. Также победителем кубка стал Иван П. Станислав Ж. выиграл бронзовую награду турнира. Об этом сообщает федерация тайского бокса РБ.

