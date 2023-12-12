В Бурятии назвали победителей соревнований по мини-футболу

Общество, Фото: пресс-служба РЦ ПВТС РБ

В турнире приняли участие 150 юных спортсменов



С 8 по 9 декабря в городе Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии прошёл региональный этап всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций республики. Мероприятие проводилось в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу». За победу боролись 150 юных спортсменов Заиграевского, Кяхтинского, Селенгинского, Кижингинского, Тункинского, Закаменского, Кабанского районов и города Улан-Удэ.



В соревнованиях участвовали команды учащихся общеобразовательных организаций по двум возрастным группам. Группа «10-11 лет» (2012-2013 гг.р.) играла 8 декабря. Группа «12-13 лет» (2010-2011 гг.р.) – 9 декабря. Кроме этого, мальчики и девочки состязались отдельно.



Как сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ, места распределились следующим образом:



«2012-2013 гг.р.» (мальчики)

1 место - МБОУ «Гусиноозёрская гимназия»

2 место -МАОУ «Каменская СОШ №2»

3 место - МАОУ «СОШ №25»



«2012-2013 гг.р» (девочки)

1 место - МБОУ «Кударинская СОШ»

2 место - лицей №10 РЖД

3 место - МБОУ «Кижингинская школа-интернат»



«2010-2011 гг.р. (мальчики)

1 место – МБОУ «Кыренская СОШ»

2 место – МБОУ «СОШ №4 г. Гусиноозёрск»

3 место – МБОУ «Заиграевская СОШ»



«2010-2011 гг.р.» (девочки)

1 место - МБОУ «Кударинская СОШ»

2 место – лицей №10 РЖД

3 место – МБОУ «Кижингинская СОШ»



