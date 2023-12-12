В Северобайкальске открыли мемориальную доску в память о погибших героях

Общество, Фото: пресс-служба администрации Северобайкальска

Торжественная церемония прошла в музее «История БАМ»



9 декабря в музее «История БАМ» в Северобайкальске состоялось открытие памятной доски в честь земляков, погибших во время специальной военной операции. На памятном стенде увековечены имена 13 северобайкальцев:

- Дмитрий Александрович Харламенко;

- Алексей Викторович Сидоров;

- Евгений Владимирович Бадьин;

- Владимир Петрович Плишкин;

- Евгений Владимирович Платонов;

- Виталий Сергеевич Командин;

- Андрей Дмитриевич Макаров;

- Андрей Владимирович Елисеев;

- Максим Александрович Князев;

- Иван Викторович Карпов;

- Максим Николаевич Кытманов;

- Кирилл Денисович Сокольников;

- Иван Владимирович Касенков.



Почтить память воинов, павших в спецоперации, пришли родители, родственники, молодёжь, а также представители администрации города и городского совета депутатов. Почётное право открыть мемориальную доску предоставили председателю городского совета ветеранов Александру Волкову и одному из участников специальной военной операции.



- Участники митинга почтили память погибших минутой молчания, - сообщает пресс-служба администрации Северобайкальска.

