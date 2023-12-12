Торжественная церемония прошла в музее «История БАМ»
9 декабря в музее «История БАМ» в Северобайкальске состоялось открытие памятной доски в честь земляков, погибших во время специальной военной операции. На памятном стенде увековечены имена 13 северобайкальцев:
- Дмитрий Александрович Харламенко;
- Алексей Викторович Сидоров;
- Евгений Владимирович Бадьин;
- Владимир Петрович Плишкин;
- Евгений Владимирович Платонов;
- Виталий Сергеевич Командин;
- Андрей Дмитриевич Макаров;
- Андрей Владимирович Елисеев;
- Максим Александрович Князев;
- Иван Викторович Карпов;
- Максим Николаевич Кытманов;
- Кирилл Денисович Сокольников;
- Иван Владимирович Касенков.
Почтить память воинов, павших в спецоперации, пришли родители, родственники, молодёжь, а также представители администрации города и городского совета депутатов. Почётное право открыть мемориальную доску предоставили председателю городского совета ветеранов Александру Волкову и одному из участников специальной военной операции.
- Участники митинга почтили память погибших минутой молчания, - сообщает пресс-служба администрации Северобайкальска.
В Северобайкальске открыли мемориальную доску в память о погибших героях
Общество, Фото:
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