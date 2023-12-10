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В прибрежном селе Бурятии школа перешла на удалёнку из-за сильных холодов

В прибрежном селе Бурятии школа перешла на удалёнку из-за сильных холодов
Общество,  Фото:Pixabay.com
На дистант на один день отправили младшеклассников

Жителей прибайкальского села Турунтаево предупредили, что в понедельник, 11 декабря, младшеклассники из СОШ № 1 будут учиться удалённо. Причина тому – аномальные морозы.
 
Занятия у учеников пятых-одиннадцатых классов начнутся в 13:00, сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7»

Ранее улан-удэнцам напомнили, при какой температуре отменяют уроки в СОШ. Если за окном -33,-34°С, на занятия не идут 1-4 классы, при -35 – ученики первых-пятых классов, при -36 – первых-шестых, при -37 – первых-восьмых, а в -38 – все школьники.

Поскольку температура на уличном градуснике и в Интернете часто не совпадает с данными синоптиков, лучше пользоваться информацией на основе данных Росгидромета, а не из Сети – на 6:00 для первой смены и на 11:00 для второй. В частности, это «бегущая» строка на местных телеканалах и сведения на официальном сайте Бурятского гидрометцентра burpogoda.ru.

Если занятия в сильный мороз не отменили официально, родители или законные представители ребятишек вправе сами решать, отправлять ли их в туда. Главное – предупредить классного руководителя. 
школьники морозы

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