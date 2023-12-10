Вадим Лубсанов занял в нём 52 место
«Король нокаутов» Вадим Лубсанов, который с 2021 года выступает в профессиональном боксе, месяц назад сенсационно выиграл непобеждённого до этого Асламбека Идигова из Чечни. Лубсанов вышел на бой «на коротком уведомлении» и бился не в своей весовой категории, сообщили в паблике «Борцы Бурятии» во «ВКонтакте».
Тем не менее, спортсмен в упорном и драматичном поединке одержал победу по очкам над перспективным Идиговым, что позволило ему занять 6-ю строку в рейтинге российских средневесов и 52-ю – в мировом. Вадим занимается боксом с 12 лет.
Боксёр из Бурятии попал в мировой рейтинг профессионалов
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