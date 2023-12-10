Продавцы дров начали бессовестно обманывать жителей Улан-Удэ

Они оставляют несколько чурок себе, ссылаясь на «обычай»









«Я однажды так же вечером купила мясо с доставкой. Вместо говядины конину подсунули», – поделилась ещё одна участница группы.









С проблемой, о которой ранее рассказали в региональном отделении Народного фронта, этой осенью столкнулись около 4500 человек в городе Бабушкин, посёлках Боярский, Мантуриха, Танхой и Култушная и селе Выдрино.У многих не было никаких запасов твёрдого топлива, не считая нескольких поленьев. За один кубометр сегодня просят примерно четыре с половиной тысячи рублей. А надо в среднем 20 кубов. УАЗика дров хватит лишь на неделю.



Причина, как выяснилось, в том, что участки не оформили для передачи жителям. Общественники пояснили: лесничество отказало в законных делянах и разрешило собирать валежник в отдалённых местах. По мнению «фронтовиков», именно из-за такой нерасторопности оказались нарушены права сельчан.



Вопрос





Дрова по всей Бурятии дорожают с каждым годом. Из-за диких цен на них жителям некоторых районов – в частности, Кабанского – даже приходится залезать в огромные кредиты – под 90-100 тысяч.С проблемой, о которой ранее рассказали в региональном отделении Народного фронта, этой осенью столкнулись около 4500 человек в городе Бабушкин, посёлках Боярский, Мантуриха, Танхой и Култушная и селе Выдрино.У многих не было никаких запасов твёрдого топлива, не считая нескольких поленьев. За один кубометр сегодня просят примерно четыре с половиной тысячи рублей. А надо в среднем 20 кубов. УАЗика дров хватит лишь на неделю.Причина, как выяснилось, в том, что участки не оформили для передачи жителям. Общественники пояснили: лесничество отказало в законных делянах и разрешило собирать валежник в отдалённых местах. По мнению «фронтовиков», именно из-за такой нерасторопности оказались нарушены права сельчан.Вопрос продолжают держать под контролем. Активисты направили запрос в районную прокуратуру. Власти РБ тем временем определили места, где можно купить дрова по невысоким ценам. Жителям прибрежных сёл пообещали выделить субсидии – но опять же не всем.





Улан-удэнцы рискуют серьёзно прогадать при покупке твёрдого топлива. В такую ситуацию недавно попала одна из жительниц бурятской столицы. О произошедшем рассказала в соцсетях её сестра.- Мало того, что продали тополь, так ещё три большие чурки сосны не стали выгружать – сослались на обычай, что надо оставлять в машине. Такого никогда не было, – говорится в посте, размещённом в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». – Что вы творите, продавцы дров? Какой такой развод придумали? Было темно и сестра не видела, что купила тополь. Верните сосновые чурки!Участники сообщества пристыдили недобросовестного предпринимателя, а некоторые посоветовали обманутой женщине обратиться в полицию. Впрочем, судя по комментариям к публикации, номер машины она не запомнила и не зафиксировала. Поскольку на улице уже было темно, обман улан-удэнка распознала не сразу.- Никогда не покупайте дрова вечером, ведь не знаешь что и как там сложено. В темноте кажется, что их полный кузов и они хорошие, а на самом деле середина-то пустая. И не поймёшь, тополь это или что-то ещё, – предостерегла одна из подписчиц остальных горожан.