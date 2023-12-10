Лидер российских буддистов рассказал о пользе 40-градусных морозов

Месяц назад глава БТСР разместил в Telegram видео с яком, которого преследуют волки. На кадрах их было как минимум семь. По мнению лидера российских буддистов, яки вполне могут помочь в борьбе с этими хищниками.

Председатель Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо Лама Дамба Аюшеев опубликовал в своём telegram-канале пост, в котором рассказал о плюсах сильных морозов.- Зрелость приходит и пробирается до ума гораздо чаще, когда -40 градусов. Потому что холод заковывает бестолковые действия. Потому сиди и медитируй – ом базар вани хум пад, – написал он.- Яки – грозные животные, что волкам не по зубам. Потому будем их у нас разводить, чтоб волки не наглели, – заявил Хамбо Лама Дамба Аюшеев.