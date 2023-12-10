Лидер российских буддистов рассказал о пользе 40-градусных морозов

Он заявил, что «холод заковывает бестолковые действия»
Председатель Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо Лама Дамба Аюшеев опубликовал в своём telegram-канале пост, в котором рассказал о плюсах сильных морозов.
- Зрелость приходит и пробирается до ума гораздо чаще, когда -40 градусов. Потому что холод заковывает бестолковые действия. Потому сиди и медитируй – ом базар вани хум пад, – написал он.
Месяц назад глава БТСР разместил
в Telegram видео с яком, которого преследуют волки. На кадрах их было как минимум семь. По мнению лидера российских буддистов, яки вполне могут помочь в борьбе с этими хищниками.
- Яки – грозные животные, что волкам не по зубам. Потому будем их у нас разводить, чтоб волки не наглели, – заявил Хамбо Лама Дамба Аюшеев.
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