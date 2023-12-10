В Бурятии жителям райцентра не понравился каток у школы

Мухоршибирцы заявили, что он «весь в ямках»
В минувший четверг, 7 декабря, на стадионе СОШ № 1 в Мухоршибири заработал каток для детей и взрослых. На торжественном открытии глава района Владимир Молчанов поблагодарил всех причастных к его заливке.
На мероприятие пригласили аниматоров, которые устроили для ребятишек состязания, и Деда Мороза. Зимний волшебник принёс с собой целый мешок сладостей.
Однако ледовая площадка не устроила некоторых местных жителей. Мухоршибирцы обнаружили там изъяны и неровности и поинтересовались, когда их исправят. «Открытие прошло успешно, а кататься невозможно – весь каток в ямках», – заявили сельчане в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Врио начальника отдела по делам молодёжи, физкультуры и спорта райадминистрации Пётр Кобелев сообщил, что работы по заливке и очистке проведут в понедельник, 11 декабря.
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