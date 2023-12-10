За год оно увеличилось на 7,2%
Бурятия вошла в тройку регионов-лидеров Дальнего Востока по производству сельскохозяйственной продукции. В первой половине 2023-го оно возросло на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщили в Бурятстате.
Поголовье птицы в регионе за шесть месяцев увеличилось на 10,7%, а свиней – на 24,6%. Это стало возможным благодаря правильно выбранным приоритетным направлениям развития отрасли и поддержке инвестиционных проектов, пояснили в ведомстве.
Бурятия стала одним из лидеров в ДФО по производству сельхозпродукции
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