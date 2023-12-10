10 декабря

09 декабря

08 декабря

Популярное

В Бурятии взлетят штрафы за коров, гулящих где придётся

В Бурятии взлетят штрафы за коров, гулящих где придётся
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Наказание для хозяев блудного скота в республике решили ужесточить

В Бурятии хотят в разы увеличить размер денежного наказания за сельхозживотных, находящихся на самовыгуле. Это обсудят на ближайшей сессии Народного Хурала 14 декабря. Соответствующий законопроект на рассмотрение республиканского парламента вносит и. о. прокурора РБ.

Сейчас штрафы за коров, лошадей, коз и другой скот, который ходит и пасётся где попало, колеблются от 1 до 5 тысяч рублей для физических, от 2000 до 6000 – для должностных и от 4000 до 10 000 рублей – для юридических лиц. Если поправки в закон «Об административных нарушениях» одобрят, они возрастут до 3000-5000, 10 000-50 000 и 50 000-100 000 рублей соответственно.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что такой неконтролируемый выгул «создаёт помехи нормальному движению» транспорта и мешает прохожим. А ещё скотина, мол, наносит вред зелёным насаждениям, посевам и пастбищам и дорожному покрытию. Под угрозой – и санитарное состояние территорий.
 
Всего в прошлом году за подобные нарушения в районах республики составили и рассмотрели 382 протокола. Владельцев сельхозживотных оштрафовали на 405 700 рублей. В 2021-ом – на 300 тысяч. Тогда на нерадивых хозяев оформили 298 протоколов.
 
Разработчики законопроекта напомнили, что прогон скота осуществляется по маршрутам, которые определяют местные власти, а пастись он должен только на огороженных или неогороженных пастбищах под присмотром самих владельцев или по договору с пастухом.
 
Как сообщал «Байкал-Daily», ещё весной на жвачных, которые гуляют сами по себе, обратили внимание в региональном отделении Народного фронта. Там сообщили: бесхозные коровы оккупируют детские и мусорные площадки и раскурочивают там контейнеры с отходами. А ещё бродят по городам и сёлам, провоцируют ДТП и нередко погибают из-за бесконтрольного выпаса – как, к примеру, было в апреле в Селенгинском районе. Тогда две бурёнки и бык отравились пестицидами.

В Кяхте КРС – завсегдатай местных помоек, заявили общественники. В ряде муниципальных образований по инициативе властей уже появились штрафстоянки для таких свободно разгуливающих животных. Но их работу закон по-прежнему никак не регулирует.
животные скот Народный Хурал законопроект штраф

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В селе Бурятии взбунтовались против платной новогодней ёлки для школьников
В селе Бурятии взбунтовались против платной новогодней ёлки для школьников
Общество, 10.12.2023
Родители детей заявили, что им и без того придётся потратиться на подарки и костюмы
В Бурятии взлетят штрафы за коров, гулящих где придётся
В Бурятии взлетят штрафы за коров, гулящих где придётся
Общество, 10.12.2023
Наказание для хозяев блудного скота в республике решили ужесточить
Жителей Бурятии атакуют ветрянка, менингит и коклюш
Жителей Бурятии атакуют ветрянка, менингит и коклюш
Общество, 10.12.2023
За год заболевших ими в республике стало больше
«Как быть и жить?»: В Бурятии сельчане не могут дождаться обещанного моста
«Как быть и жить?»: В Бурятии сельчане не могут дождаться обещанного моста
Общество, 10.12.2023
Курумканцы вынуждены обходиться без переправы через реку
Бурятии пришлось отказаться от «Байкальской мили»
Бурятии пришлось отказаться от «Байкальской мили»
Общество, 10.12.2023
Ледовые гонки на священном озере в следующем году не состоятся
Житель Бурятии «обменял» условный срок на реальный
Житель Бурятии «обменял» условный срок на реальный
Общество, 10.12.2023
Мужчине, попавшемуся на краже, трижды давали шанс на исправление
Алкоголь довёл улан-удэнца до уголовного дела
Алкоголь довёл улан-удэнца до уголовного дела
Общество, 10.12.2023
Он получил 200 часов обязательных работ за пьяную езду
В районе Бурятии школьникам угрожают двойками из-за приложения «Юнармеец»
В районе Бурятии школьникам угрожают двойками из-за приложения «Юнармеец»
Общество, 10.12.2023
Дети рискуют схлопотать плохие оценки на уроке информатики
В Бурятии стал известен размер единого пособия в новом году
В Бурятии стал известен размер единого пособия в новом году
Общество, 10.12.2023
С января его размер в республике увеличится
В Бурятии местами небольшой снег
В Бурятии местами небольшой снег
Общество, 10.12.2023
В Улан-Удэ днём 22 градуса мороза 
Бурятский писатель получил литературную премию «Дальний Восток»
Бурятский писатель получил литературную премию «Дальний Восток»
Общество, 09.12.2023
Сергею Доржиеву вручили сертификат на 500 тысяч рублей 
Жители Бурятии остерегаются странных лис
Жители Бурятии остерегаются странных лис
Общество, 09.12.2023
Животные разгуливают по посёлку

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^