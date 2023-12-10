В Бурятии взлетят штрафы за коров, гулящих где придётся



В Бурятии хотят в разы увеличить размер денежного наказания за сельхозживотных, находящихся на самовыгуле. Это обсудят на ближайшей сессии Народного Хурала 14 декабря. Соответствующий законопроект на рассмотрение республиканского парламента вносит и. о. прокурора РБ.



Сейчас штрафы за коров, лошадей, коз и другой скот, который ходит и пасётся где попало, колеблются от 1 до 5 тысяч рублей для физических, от 2000 до 6000 – для должностных и от 4000 до 10 000 рублей – для юридических лиц. Если поправки в закон «Об административных нарушениях» одобрят, они возрастут до 3000-5000, 10 000-50 000 и 50 000-100 000 рублей соответственно.



В пояснительной записке к законопроекту говорится, что такой неконтролируемый выгул «создаёт помехи нормальному движению» транспорта и мешает прохожим. А ещё скотина, мол, наносит вред зелёным насаждениям, посевам и пастбищам и дорожному покрытию. Под угрозой – и санитарное состояние территорий.



Всего в прошлом году за подобные нарушения в районах республики составили и рассмотрели 382 протокола. Владельцев сельхозживотных оштрафовали на 405 700 рублей. В 2021-ом – на 300 тысяч. Тогда на нерадивых хозяев оформили 298 протоколов.



Разработчики законопроекта напомнили, что прогон скота осуществляется по маршрутам, которые определяют местные власти, а пастись он должен только на огороженных или неогороженных пастбищах под присмотром самих владельцев или по договору с пастухом.



Как сообщал «Байкал-Daily», ещё весной на жвачных, которые гуляют сами по себе, обратили внимание в региональном отделении Народного фронта. Там сообщили: бесхозные коровы оккупируют детские и мусорные площадки и раскурочивают там контейнеры с отходами. А ещё бродят по городам и сёлам, провоцируют ДТП и нередко погибают из-за бесконтрольного выпаса – как, к примеру, было в апреле в Селенгинском районе. Тогда две бурёнки и бык отравились пестицидами.



В Кяхте КРС – завсегдатай местных помоек, заявили общественники. В ряде муниципальных образований по инициативе властей уже появились штрафстоянки для таких свободно разгуливающих животных. Но их работу закон по-прежнему никак не регулирует.