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В селе Бурятии взбунтовались против платной новогодней ёлки для школьников

В селе Бурятии взбунтовались против платной новогодней ёлки для школьников
Общество,  Фото:Pixabay.com
Родители детей заявили, что им и без того придётся потратиться на подарки и костюмы

Жителей Баргузина возмутило, что вход на новогодние мероприятия для школьников в местном доме творчества в этот раз сделали платным. Родители ребятишек поинтересовались, в чём причина. «Нам и так нужно покупать подарки и костюмы», – заявили они в группе «Баргузин-инфо.24/7».

Директор ДТ Римма Федотова пояснила: бесплатный праздник в конце декабря устроят для ребят, посещающих творческие объединения. В программе – игры, конкурсы, танцы, песни и спектакль (возрастное ограничение – 0+).
 
- В другие дни учреждение безвозмездно предоставляет Баргузинской СОШ нарядный зал для учеников начальной школы, – добавила Римма Федотова.
 
По её словам, младшеклассникам покажут представление, подготовленное творческими коллективами (0+). «Поощрение юных артистов не возбраняется», – отметила руководитель организации.

В середине ноября жители заиграевского посёлка Онохой тоже негодовали из-за новогодней ёлки за 200 рублей для детей из СОШ № 2, которую решили провести в доме культуры. Сельчан такой вариант не устроил.

- В школе есть большой просторный спортивный зал. Почему нельзя сделать там? – недоумевали они.

В районном управлении образования подчеркнули, что бесплатные праздники для ребятишек в самой школе организуют по графику.

- Предложение посетить представление в ДК поступило в рамках сетевого взаимодействия учреждений посёлка. У детей есть возможность побывать на мероприятиях и в доме культуры, и в доме творчества, и съездить в театры в Улан-Удэ, – приводит комментарий РУО в «Заиграево-инфо.24/7».

Возрастное ограничение – 0+
Новый год праздник школьники дети

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