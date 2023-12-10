«То сломался, то заболел»: В пригородном селе Бурятии маются со школьными автобусами



Жители пригородного села Сотниково, которое находится в Иволгинском районе, поинтересовались, что происходит в последнее время со школьным транспортом. Сельчане крайне недовольны его работой. «То сломался автобус, то заболел водитель», – рассказали люди в группе «Иволга-инфо.24/7».



В районном управлении образования подтвердили, что большой автобус недавно сломался. Отремонтировать его должны к концу следующей недели – 17 декабря.



- Остальные ходят по своим маршрутам ежедневно. Водители в последнее время на больничный не выходили, – подчеркнули в РУО.

