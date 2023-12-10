10 декабря

09 декабря

08 декабря

Популярное

«То сломался, то заболел»: В пригородном селе Бурятии маются со школьными автобусами

«То сломался, то заболел»: В пригородном селе Бурятии маются со школьными автобусами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Местные жители вовсю жалуются на их работу

Жители пригородного села Сотниково, которое находится в Иволгинском районе, поинтересовались, что происходит в последнее время со школьным транспортом. Сельчане крайне недовольны его работой. «То сломался автобус, то заболел водитель», – рассказали люди в группе «Иволга-инфо.24/7».

В районном управлении образования подтвердили, что большой автобус недавно сломался. Отремонтировать его должны к концу следующей недели – 17 декабря.
 
- Остальные ходят по своим маршрутам ежедневно. Водители в последнее время на больничный не выходили, – подчеркнули в РУО.
школьный автобус транспорт школьники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В селе Бурятии взбунтовались против платной новогодней ёлки для школьников
В селе Бурятии взбунтовались против платной новогодней ёлки для школьников
Общество, 10.12.2023
Родители детей заявили, что им и без того придётся потратиться на подарки и костюмы
В Бурятии взлетят штрафы за коров, гулящих где придётся
В Бурятии взлетят штрафы за коров, гулящих где придётся
Общество, 10.12.2023
Наказание для хозяев блудного скота в республике решили ужесточить
Жителей Бурятии атакуют ветрянка, менингит и коклюш
Жителей Бурятии атакуют ветрянка, менингит и коклюш
Общество, 10.12.2023
За год заболевших ими в республике стало больше
«Как быть и жить?»: В Бурятии сельчане не могут дождаться обещанного моста
«Как быть и жить?»: В Бурятии сельчане не могут дождаться обещанного моста
Общество, 10.12.2023
Курумканцы вынуждены обходиться без переправы через реку
Бурятии пришлось отказаться от «Байкальской мили»
Бурятии пришлось отказаться от «Байкальской мили»
Общество, 10.12.2023
Ледовые гонки на священном озере в следующем году не состоятся
Житель Бурятии «обменял» условный срок на реальный
Житель Бурятии «обменял» условный срок на реальный
Общество, 10.12.2023
Мужчине, попавшемуся на краже, трижды давали шанс на исправление
Алкоголь довёл улан-удэнца до уголовного дела
Алкоголь довёл улан-удэнца до уголовного дела
Общество, 10.12.2023
Он получил 200 часов обязательных работ за пьяную езду
В районе Бурятии школьникам угрожают двойками из-за приложения «Юнармеец»
В районе Бурятии школьникам угрожают двойками из-за приложения «Юнармеец»
Общество, 10.12.2023
Дети рискуют схлопотать плохие оценки на уроке информатики
В Бурятии стал известен размер единого пособия в новом году
В Бурятии стал известен размер единого пособия в новом году
Общество, 10.12.2023
С января его размер в республике увеличится
В Бурятии местами небольшой снег
В Бурятии местами небольшой снег
Общество, 10.12.2023
В Улан-Удэ днём 22 градуса мороза 
Бурятский писатель получил литературную премию «Дальний Восток»
Бурятский писатель получил литературную премию «Дальний Восток»
Общество, 09.12.2023
Сергею Доржиеву вручили сертификат на 500 тысяч рублей 
Жители Бурятии остерегаются странных лис
Жители Бурятии остерегаются странных лис
Общество, 09.12.2023
Животные разгуливают по посёлку

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^