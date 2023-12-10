В Бурятии продолжают ударными темпами дорожать частные дома



С января частные домовладения в стране подорожали примерно на 15,5%. К такому выводу пришли специалисты федерального портала «Мир квартир», изучив цены на них в 85 российских регионах.



Дом или загородный коттедж в РФ сейчас стоит примерно 6 миллионов 897 тысяч. Самые высокие ценники при этом ожидаемо оказались в столице – порядка 25 миллионов 717 тысяч. В Санкт-Петербурге они чуть меньше – 19 миллионов 196 тысяч. На третьем месте – Подмосковье (14 миллионов 909 тысяч).



Также в топе-10 регионов с наиболее дорогими домами – Ямало-Ненецкий автономный округ, Дагестан, Краснодарский край, Севастополь, Чечня, Мурманская и Калининградская области. А выгоднее всего их покупать в Чувашии (4 миллиона 280 тысяч), Рязанской (4 миллиона 72 тысячи), Брянской области (4 миллиона 54 тысячи), Коми (около 4 миллионов), Псковской (3 миллиона 827 тысяч) и Архангельской (3 миллиона 787 тысяч) областях, Мордовии (3 миллиона 663 тысячи), на Кузбассе (3 миллиона 299 тысяч), Еврейской АО (3 миллиона 253 тысячи) и Курганской области (3 миллиона 37 тысяч).



Бурятия в списке – 61-ая. За частный дом в республике просят в среднем 4 миллиона 916 тысяч. С начала года такое жильё стало дороже на 25%. В соседнем Забайкалье за него придётся выложить 4 миллиона 925 тысяч (+19,3%), в Иркутской области – 5 миллионов 408 тысяч рублей (+15,8%).



По словам генерального директора «Мира квартир» Павла Луценко, весной и летом на продажу выставили очень много недорогих домов и дач и это снизило среднюю ценовую планку.



- Но в течение лета и осени часть этих объектов раскупили, а другие собственники сняли свои с продажи до следующего высокого сезона. Осталась дорогая недвижимость, и средняя цена снова стала расти, – подчеркнул Луценко. – Кроме того, этот сегмент испытывает приток спроса с рынка квартир, где ипотека сейчас становится менее доступной. Покупая дом за те же деньги, семья получает значительно большую жилплощадь, не говоря уже о земельном участке. Ну и ещё одним фактором стали инфляция и подорожание строительных материалов.

