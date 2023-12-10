10 декабря

09 декабря

08 декабря

Популярное

«Кошмар, грабёж»: В Бурятии растёт недовольство из-за подорожавшего проезда до Улан-Удэ

«Кошмар, грабёж»: В Бурятии растёт недовольство из-за подорожавшего проезда до Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Цену на него подняли ещё в одном районе республики

На днях стало известно, что с 1 декабря проезд из Кяхты в Улан-Удэ и обратно стал дороже сразу на сто рублей. Теперь дорога в один конец обойдётся в 700, а если у пассажира есть ещё и багаж, за него придётся доплатить 20% от этой суммы, то есть 140 рублей.

 
Перевозчик – ООО «Южный» – сослался на пункты № 7 и 9 требований к осуществлению перевозок по нерегулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам на территории Бурятии, утверждённых постановлением правительства РБ № 93 от 10 марта 2017 года. Фото с объявлением об увеличении стоимости проезда разместили на официальной странице газеты «Кяхтинские вести» во «ВКонтакте». «Ежедневно на линии в обоих направлениях с 7.00 до 19.00 курсирует по 11 автобусов», – напоминает издание.

Местных жителей возмутила эта новость. «А почему сразу не на тысячу рублей? У нас же такие прекрасные маршрутки, за проезд в которых никаких денег не жалко», – сыронизировала одна из подписчиц telegram-канала «Blog Kyakhta». Впрочем, некоторые отметили, что это вполне обосновано: «Топливо дорожает, запчасти – тоже. Не могут же они работать себе в убыток».

А участники группы «Кяхта-инфо.24/7» уточнили, кто за это отвечает.
 
- Столько автобусов ходят и все почти полупустые. Поэтому подняли стоимость? Это кошмар, грабёж, – заявили люди.
 
В администрации района, в свою очередь, сообщили: поскольку пассажирские перевозки на маршруте № 260 «Улан-Удэ – Кяхта» осуществляются по нерегулируемым тарифам, обслуживающая его компания вправе сама устанавливать цену на проезд, но менять её можно не чаще раза в год.
 
Предупредить об этом обязаны как минимум за десять дней. Тем, кто считает такое повышение необоснованным, посоветовали обратиться в республиканское управление федеральной антимонопольной службы (ФАС).

За осень поездки до города подорожали в ЗаиграевскомМухоршибирском и Баргузинском районах. В последнем наценка составила 100-150 рублей.

- От Улан-Удэ до Максимихи было 730, а сейчас 850. Законно ли это? – поинтересовались тогда местные жители в группе «Баргузин-инфо.24/7».

Они добавили, что на подобных объявлениях нет «ни подписей, ни печатей».

- Филькина грамота. Кто-то вообще это контролирует? – вопрошали возмущённые пассажиры. – Это ведь очень дорого. На маршрутках обычно ездят пенсионеры и малообеспеченные люди, у которых нет личного транспорта.

проезд цены деньги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В селе Бурятии взбунтовались против платной новогодней ёлки для школьников
В селе Бурятии взбунтовались против платной новогодней ёлки для школьников
Общество, 10.12.2023
Родители детей заявили, что им и без того придётся потратиться на подарки и костюмы
В Бурятии взлетят штрафы за коров, гулящих где придётся
В Бурятии взлетят штрафы за коров, гулящих где придётся
Общество, 10.12.2023
Наказание для хозяев блудного скота в республике решили ужесточить
Жителей Бурятии атакуют ветрянка, менингит и коклюш
Жителей Бурятии атакуют ветрянка, менингит и коклюш
Общество, 10.12.2023
За год заболевших ими в республике стало больше
«Как быть и жить?»: В Бурятии сельчане не могут дождаться обещанного моста
«Как быть и жить?»: В Бурятии сельчане не могут дождаться обещанного моста
Общество, 10.12.2023
Курумканцы вынуждены обходиться без переправы через реку
Бурятии пришлось отказаться от «Байкальской мили»
Бурятии пришлось отказаться от «Байкальской мили»
Общество, 10.12.2023
Ледовые гонки на священном озере в следующем году не состоятся
Житель Бурятии «обменял» условный срок на реальный
Житель Бурятии «обменял» условный срок на реальный
Общество, 10.12.2023
Мужчине, попавшемуся на краже, трижды давали шанс на исправление
Алкоголь довёл улан-удэнца до уголовного дела
Алкоголь довёл улан-удэнца до уголовного дела
Общество, 10.12.2023
Он получил 200 часов обязательных работ за пьяную езду
В районе Бурятии школьникам угрожают двойками из-за приложения «Юнармеец»
В районе Бурятии школьникам угрожают двойками из-за приложения «Юнармеец»
Общество, 10.12.2023
Дети рискуют схлопотать плохие оценки на уроке информатики
В Бурятии стал известен размер единого пособия в новом году
В Бурятии стал известен размер единого пособия в новом году
Общество, 10.12.2023
С января его размер в республике увеличится
В Бурятии местами небольшой снег
В Бурятии местами небольшой снег
Общество, 10.12.2023
В Улан-Удэ днём 22 градуса мороза 
Бурятский писатель получил литературную премию «Дальний Восток»
Бурятский писатель получил литературную премию «Дальний Восток»
Общество, 09.12.2023
Сергею Доржиеву вручили сертификат на 500 тысяч рублей 
Жители Бурятии остерегаются странных лис
Жители Бурятии остерегаются странных лис
Общество, 09.12.2023
Животные разгуливают по посёлку

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^