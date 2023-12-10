«Кошмар, грабёж»: В Бурятии растёт недовольство из-за подорожавшего проезда до Улан-Удэ



На днях стало известно, что с 1 декабря проезд из Кяхты в Улан-Удэ и обратно стал дороже сразу на сто рублей. Теперь дорога в один конец обойдётся в 700, а если у пассажира есть ещё и багаж, за него придётся доплатить 20% от этой суммы, то есть 140 рублей.







Перевозчик – ООО «Южный» – сослался на пункты № 7 и 9 требований к осуществлению перевозок по нерегулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам на территории Бурятии, утверждённых постановлением правительства РБ № 93 от 10 марта 2017 года. Фото с объявлением об увеличении стоимости проезда разместили на официальной странице газеты «Кяхтинские вести» во «ВКонтакте». «Ежедневно на линии в обоих направлениях с 7.00 до 19.00 курсирует по 11 автобусов», – напоминает издание.



Местных жителей возмутила эта новость. «А почему сразу не на тысячу рублей? У нас же такие прекрасные маршрутки, за проезд в которых никаких денег не жалко», – сыронизировала одна из подписчиц telegram-канала «Blog Kyakhta». Впрочем, некоторые отметили, что это вполне обосновано: «Топливо дорожает, запчасти – тоже. Не могут же они работать себе в убыток».





А участники группы «Кяхта-инфо.24/7» уточнили, кто за это отвечает.



- Столько автобусов ходят и все почти полупустые. Поэтому подняли стоимость? Это кошмар, грабёж, – заявили люди.



В администрации района, в свою очередь, сообщили: поскольку пассажирские перевозки на маршруте № 260 «Улан-Удэ – Кяхта» осуществляются по нерегулируемым тарифам, обслуживающая его компания вправе сама устанавливать цену на проезд, но менять её можно не чаще раза в год.



Предупредить об этом обязаны как минимум за десять дней. Тем, кто считает такое повышение необоснованным, посоветовали обратиться в республиканское управление федеральной антимонопольной службы (ФАС).





За осень поездки до города подорожали в Мухоршибирском и За осень поездки до города подорожали в Заиграевском Баргузинском районах. В последнем наценка составила 100-150 рублей.



- От Улан-Удэ до Максимихи было 730, а сейчас 850. Законно ли это? – поинтересовались тогда местные жители в группе «Баргузин-инфо.24/7».



Они добавили, что на подобных объявлениях нет «ни подписей, ни печатей».



- Филькина грамота. Кто-то вообще это контролирует? – вопрошали возмущённые пассажиры. – Это ведь очень дорого. На маршрутках обычно ездят пенсионеры и малообеспеченные люди, у которых нет личного транспорта.



