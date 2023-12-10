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Жителей Бурятии атакуют ветрянка, менингит и коклюш

Жителей Бурятии атакуют ветрянка, менингит и коклюш
Общество,  Фото:Pixabay.com
За год заболевших ими в республике стало больше

В Бурятстате рассказали об эпидемиологической обстановке в республике за первые десять месяцев 2023-го – с января по октябрь включительно. За это время в Бурятии снизилась заболеваемость кишечными инфекциями, включая сальмонеллёзные (на 37%) и острые (на 26,9%), а также клещевым вирусным энцефалитом (на 35,6%). В этом году от клещей пострадали 3700 человек (на 14,8% меньше, чем в 2022-ом) и 35 из них – за второй осенний месяц.

Кроме того, в регионе отступают сибирский клещевой тиф (снижение на 23,1%), клещевой боррелиоз или болезнь Лайма (16,7%), педикулёз (9,8%), COVID-19 (5,2%), туберкулёз (на 10,4%) и сифилис (на 7,3%).

Но при этом жителей республики стал чаще – в 3,8 раза – поражать грипп, ветряная оспа (на 27,6%), внебольничная пневмония (22,4%) и менингококковая инфекция (четыре таких случая). В списке – и вирусные гепатиты (в 2,7 раза). Их обнаружили у 262 человек (против 97 в январе-октябре 2022-го) и при этом у восьми – в острой форме (гепатит А).

В РБ на 16,5% возросла заболеваемость гонореей и на 10,8% – ВИЧ. А ещё Бурятию атакует коклюш. По данным ведомства, за 10 месяцев его подхватил 61 наш земляк.
 
Как сообщал «Байкал-Daily», только в ноябре заразившихся выявили в трёх районах – Курумканском, Джидинском и Еравнинском. Ранее в республиканском центре гигиены и эпидемиологии заявили, что большинство заболевших в 2023 году – 79% – дети. Вообще поймать инфекцию можно в любом возрасте, но тяжелее всего она протекает у ребятишек младше двух лет.
 
Ранние признаки коклюша похожи на простуду – это повышение температуры, общее недомогание, насморк и кашель, который потом становится приступообразным. А после него возникает вдох со свистящим звуком. Таких приступов может быть 25 в сутки, а то и больше. Из других симптомов – синюшность лица, кончиков пальцев и мочек ушей, кровоизлияния в области шеи и плечевого пояса, вялость и раздражительность.

Основное средство профилактики – вакцинация. Согласно Национальному календарю профилактических прививок, она проводится трёхкратно – в 3, 4, 5 и 6 месяцев с обязательной ревакцинацией в полтора года.

В начале ноября главный врач республиканской клинической инфекционной больницы Татьяна Сымбелова рассказывала, что заболеваемость коклюшем в регионе продолжает расти. Тогда в реанимации находились два месячных ребёнка, подхвативших опасную заразу. Один из них был на искусственной вентиляции лёгких.
болезнь здоровье Бурятстат

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