«Как быть и жить?»: В Бурятии сельчане не могут дождаться обещанного моста



Жители курумканского посёлка Майский поинтересовались, когда в населённом пункте начнут возводить переправу через реку Баргузин. «Уже декабрь, а никаких движений мы не наблюдаем. Люди держат скот, на той стороне находятся сенокосные угодья. Как быть и жить без моста?», – задаются вопросом сельчане в группе «Курумкан-инфо.24/7».



Глава сельского поселения «Майск» Александр Ринчинов сообщил, что к строительству сооружения приступят «ориентировочно в середине января».



- Для тяжёлой техники – сваебойной машины, который весит 25 тонн, требуется лёд толщиной в метр. Сейчас она составляет 35 сантиметров. Когда будет 40-45 см – для безопасного выхода трактора для расчистки льда от снега – будем расчищать площадку и искусственно наращивать его, – заявил сельский глава.

