Бурятии пришлось отказаться от «Байкальской мили»



В 2024 году фестиваля скорости «Байкальская миля» (возрастное ограничение – 6+) в Бурятии не будет. Об этом сообщил 8 декабря во время прямого эфира с населением глава региона Алексей Цыденов. Отвечая на вопрос одного из жителей республики, он пояснил, что организаторы не набрали спонсоров.



Гонки на замёрзшем священном озере по уже сложившейся традиции проводятся в баргузинском селе Максимиха. Минувшей весной фестиваль Гонки на замёрзшем священном озере по уже сложившейся традиции проводятся в баргузинском селе Максимиха. Минувшей весной фестиваль состоялся в пятый раз и собрал более трёх тысяч зрителей. На лёд Байкала вышло около 70 единиц гоночной техники.



Впервые же масштабное мероприятие устроили в 2019 году. Оно стало уникальным за всю историю авто- и мотоспорта именно из-за суровых природных условий, в которых проходит. Как отмечают организаторы, основная идея – это установление рекордов скорости на всех возможных видах техники по ледяному покрытию самого глубокого озера на планете. В самой первой «Байкальской миле» участвовали 27 пилотов.

