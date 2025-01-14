В Улан-Удэ ещё не расторгнут контракт на строительство третьего моста

Подрядчик обратился в суд

ОАО «Хотьковский автомост», генподрядчик строительства третьего моста через Уду, обратилось в суд с требованием отменить решение госзаказчика ГКУ «Бурятрегионавтодор» об одностороннем расторжении контракта.

Как сообщал «Байкал-Daily», «Бурятрегионавтодор» принял такое решение 23 декабря 2024 года. Дело в том, что генподрядчик не увеличил размер банковской гарантии, хотя стоимость строительства моста все эти годы росла.

«Хотьковский автомост» обратился в арбитраж с требованием отменить решение о расторжении контракта уже 24 декабря, сообщил в своём телеграм-канале депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев.

- У «Хотьковского автомоста» где-то нашлись деньги на оплату госпошлины, несмотря на заблокированные счета и невыплаченные зарплаты, – отметил депутат в видеообращении.

26 декабря, по словам Будуева, арбитражный суд приостановил действие решения «Бурятрегионавтодора» до момента вынесения вердикта по иску «Хотьковского автомоста». 28 декабря судебные приставы предупредили об этом руководителя госзаказчика. Когда состоится разбирательство, депутат не сообщил.

Кстати, 13 января Федеральная налоговая служба подтвердила арест счетов «Хотьковского автомоста». Долг ОАО по налогам составляет 229 млн рублей.

Депутат Будуев, судя по видеозаписи, в этом конфликте находится во многом на стороне генподрядчика. По его словам, действия госзаказчика по расторжению контракта могли быть необдуманными. А повод – размер банковской гарантии – надуманный. Депутат считает, что госзаказчик не обращал внимания на постоянные перенос сроков строительства третьего моста. При этом он также просит проверить, кто оплатил пошлину в суде за ОАО «Хотьковский автомост».

Сроки сдачи важного для столицы Бурятии объекта, действительно, постоянно переносились. В октябре 2024 года зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников, вернувшийся в кабинет министров республики, назвал новый срок.

«Планируем завершить большую стройку в 2026 году и запустим мост в четвёртом квартале 2026 года», - написал он тогда в своём телеграм-канале.