В Бурятии увеличилось количество самозанятых и индивидуальных предпринимателей

10 января на пресс-клубе зампред республики – министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова рассказала о росте самозанятых граждан. За пять лет количество самозанятых в Бурятии выросло в 15 раз.- С учётом того, что в 2020 году мы вошли в пилотный проект по самозанятости, у нас этот институт очень сильно развивается. На сегодняшний день самозанятых почти 50 тысяч человек. То есть это люди, которые добровольно обеспечивают сами себя, - подчеркнула Екатерина Кочетова.С 2020 по 2024 год число самозанятых в республике возросло с 3 до 47 тыс. человек. Также за этот период увеличилось количество и индивидуальных предпринимателей – с 19 до 23 тыс. человек.На начало 2024 года в общей численности населения в 971,9 тыс. человек доля трудоспособного возраста составила 561,3 тыс. человек, что составляет 58%. По последним данным численность рабочего населения уменьшилось до 428,9 тыс. человек.- В среднем за 2023 год по балансу трудовых ресурсов занятые составили по отраслям: торговля (22%, 81 тыс. чел.), образование (10%, 38 тыс. чел.), обрабатывающее производство (10%, 37 тыс. чел.), госуправление (8%, 31 тыс. чел.), здравоохранение (8%, 30 тыс. чел.), строительство (7%, 27 тыс. чел.), сельское хозяйство (7%, 25 тыс. чел.), транспорт (7%, 25 тыс. чел.), электроэнергетика (3% 12 тыс. чел.), административная деятельность и допуслуги (3%, 10,5 тыс. чел.), - сообщили в региональном правительстве.При этом отмечается снижение уровня общей безработицы. С 2020 года работу нашли 28 тыс. человек, а в августе-сентябре 2024 года число неработающих снизилось с 45 тыс. до 17,1 тыс. человек. На сегодня уровень общей безработицы составляет 4%.- У нас в республике, так сказать, исторический минимум уровня безработицы. Действительно у нас в предыдущие годы он составлял порядка 9%. В 2020 году, понятно, в пик ковида был практически 12%. Количество безработных у нас снизилось. Если ранее в среднем на учёте стояло более 10 тысяч человек в качестве безработных, то на конец декабря на учёте службы занятости всего состояло 1277 человек, - сказал заместитель руководителя республиканского агентства занятости населения Цырен Дармаев.Цырен Дармаев отметил, что сейчас открыто более 12 тысяч вакансий от работодателей. Большая часть их сосредоточена в сфере промышленности, в том числе обрабатывающего производства, что составляет 23%. В сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности - 20%. 57% составляют в сферах строительства, образования и здравоохранения.«Дефицит кадров провоцирует собой рост заработной платы. С 2020 года средняя заработная плата увеличилась на 58% с 40 тыс. рублей до 69 тыс. рублей. Высокий размер заработной платы отмечается у работников добывающей отрасли, где превышен среднереспубликанский показатель в 1,9 раза, строительства – на 39,6%, финансовой сферы – на 37,9%», - отмечают в правительстве Бурятии.- При этом каждое предприятие, каждая организация нашей республики действительно испытывает на сегодняшний день колоссальный дефицит кадров. Кстати, большую потребность у нас испытывают и работодатели в сфере торговли, и вот новый тренд — это гостиничный бизнес, - сказал он.