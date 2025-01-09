В Улан-Удэ упорно дорожают малогабаритки





Минувшей весной стало известно, что в российской столице запретили проектировать однушки площадью менее 28 квадратных метров и двушки менее чем на 44 «квадрата». Власти мотивировали это президентской программой развития до 2030 года, которая требует увеличивать обеспеченность жильём, писал федеральный «МК». Примеру Москвы решили последовать и в нескольких субъектах РФ, которые оказались близки к перегреву рынка.

Представители федерального портала «Мир квартир» изучили цены на жильё площадью до 32 квадратных метров в Подмосковье, Ленинградской области и 68 крупнейших городах России – с населением свыше 300 тысяч человек. За год в среднем по стране оно подорожало на 20% – до 4 миллионов 214 тысяч, а квадратный метр – на 19,8%, до 154 445 рублей.В Улан-Удэ «квадрат» в маленькой квартире обойдётся примерно в 161 800 рублей (+27,6%), а небольшая однушка или студия – в 4 миллиона 390 тысяч (+21,8%). В соседнем Иркутске просят 167 342 рубля и 4 миллиона 664 тысячи, в Чите – 191 123 рубля рублей и 5 миллионов 560 тысяч соответственно.Стоимость квадратного метра в последние 12 месяцев увеличилась в 66 городах и снизилась в четырёх, малогабариток – в 66 и 3 соответственно, а в одном – это Мурманск – никак не изменилась.За микроквартиру больше всего придётся отдать в Сочи – 11 миллионов 249 тысяч. Выгоднее всего брать такое жильё в Нижнем Тагиле – там за него хотят в среднем 2 миллиона 144 тысячи.По словам генерального директора портала Павла Луценко, активнее всего небольшие квартиры дорожали в первой половине 2024-го, когда действовала безадресная программа льготной ипотеки. На рост спроса повлияли и ограничения на площадь малогабариток в новостройках, установленные в некоторых регионах.- Там, где официального запрета ещё нет, действует негласный либо застройщики сами на всякий случай не рискуют проектировать студии менее чем на 28 квадратов, – пояснил Павел Луценко. – Так что в наступившем году средняя площадь квартир определённо вырастет. Тем не менее, пока малогабариток на рынке много и за год предложение в среднем по стране выросло на 26%. Такие объекты в силу их относительно невысокой общей стоимости продать и купить легче всего – в условиях отсутствия дешёвой ипотеки это очень важно для всех участников рынка.