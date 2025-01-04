В Бурятии подорожали частные дома

По 4 квартал 2024 года частные дома в Бурятии подорожали на 4,4%, за год - на 5,9%. Средняя цена дома в регионе составляет 5 205 907 рублей. Такие статистические данные предоставили специалисты федерального портала «Мир квартир».По итогам 4 квартала частные дома подорожали в 76 регионах из 85 исследованных, в 9 подешевели. Больше всего поднялись цены в Чукотском АО (+33,3%), Магаданской (+23,6%), Ленинградской (+13,2%), Курской (+9,2%) и Калужской (+9%) областях. Наибольшее падение цен зафиксировано в Ямало-Ненецком АО (–4,4%), республиках Мордовия (–4,1%), Калмыкия (–3,9%), в Москве (–1,3%) и Тюменской области (–1,2%).В среднем домовладения за последние три месяца прошлого года подорожали на 3,8%, до 7 356 764 рублей.За прошедший год индивидуальные дома выросли в цене в 71 регионе из 85, в 14 опустились. Особенно увеличилась стоимость объектов в республике Алтай (+35,6%), Кемеровской (+29,3%), Московской (+28,9%) и Калужской (+17,8%) областях, республике Ингушетия (+17,2%). Уменьшилась она больше всего в Мурманской (–11,2%), Нижегородской (–9,5%) областях, Калмыкии (–9%), Смоленской области (–6,5%) и Мордовии (–5,8%).