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На ТОР «Бурятия» начнут производство бериллия

На ТОР «Бурятия» начнут производство бериллия
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Проект запустят в 2027 году

На территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия» в 2027 году начнётся выпуск бериллиевой продукции и флюоритового концентрата на месторождении «Ермаковское». По соглашению с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) инвестиции в проект превысят 10 млрд рублей. Средства будут направлены на проведение научных и проектных работ, создание объектов ГОКа и энергетической инфраструктуры. Новое производство позволит создать более 300 рабочих мест в Бурятии, сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

- Для выпуска бериллиевой продукции и флюоритового концентрата на месторождении «Ермаковское» мы построим современный и высокотехнологичный горно-обогатительный комбинат, рассчитанный на переработку до 30 тысяч тонн руды в год. Перед запуском предприятия будут проведены научные и проектно-изыскательские работы. Реализация проекта позволит возобновить цепочку производства бериллиевой продукции для обеспечения страны собственной ресурсной базой, – сообщили в компании «Ермаковское».

По словам директора «КРДВ Бурятия» Дмитрия Хамеруева, России нужны новые производства, нацеленные на повышение технологического суверенитета, развитие новых технологий, выпуск востребованной продукции. На ТОР «Бурятия» по соглашениям с КРДВ реализуют проекты 20 резидентов, которым предоставляются меры государственной поддержки. Инвесторы вкладывают более 51,9 млрд рублей, создают свыше 2,2 тыс. рабочих мест. Фактически вложено более 5,57 млрд рублей, создано 360 рабочих мест.

Бурятия ТОР промышленность

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