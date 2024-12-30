Жизнь в Бурятии становится всё дороже







Зато в конце осени жители РБ могли сэкономить на полётах экономклассом (6,8%) и путешествии в Египет (6,7%). В Бурятстате также зафиксировали снижение платы на проживание в трёхзвёздочной гостинице (на 4,8%), за Интернет (5,8%) и отдых в пансионатах (7,3%).





Следом за продуктами в Бурятстате назвали и непродовольственные товары, которые в ноябре подорожали в республике сильнее всего. Это бытовые плиты (10,7%), зубная паста (9,2%), «пальчиковые» батарейки типа АА (7,7%), детские варежки/перчатки (6,7%), женские носки и гольфы (5,6%), стиральный порошок (4,5%), золотые обручальные кольца (4,3%), дизельное топливо (4,1%), утеплённые комбинезоны (костюмы) для дошкольников (4,1%), детские автомобильные кресла (3,9%), бельё для новорождённых и детей ясельного возраста (3,5%), пластмассовые игрушки (3,4%) и кровати для младенцев (3,1%).Стоимость препаратов, относящихся к жизненно необходимым и важнейшим (ЖНВЛП), увеличилась на 1%.В то же время в Бурятии снизились цены на пену для бритья (6,8%), беспроводные наушники (6,1%), флешки (5,8%), матрасы (5,6%) и рюкзаки для взрослых (5,2%), школьные ранцы (4,8%), планшетники (4,2%), хозяйственное мыло (3,7%), стиральные машины (3,6%), стационарные телефонные аппараты (3%), женские сумки (2,9%), жидкое мыло (2,9%), новые иномарки (2,7%), ноутбуки (2,5%), двухкамерные холодильники ёмкостью 250-360 литров (2,3%), фотоаппараты (2%), электроутюги (1,9%), мониторы для настольных компьютеров (1,8%) и бензин марки АИ-95 (1,3%).Из услуг дороже стали сотовая связь (21,3%), абонементы в фитнес-клубы (7%), курсы по вождению легковых автомобилей (14,0%) и дополнительные занятия для дошколят (5,8%). За облицовку кафельной плиткой в ноябре просили больше на 10,6%, за мойку машин – на 8,1%.Больше теперь берут за маникюр (на 7,1%), женские (4,8%) и мужские стрижки (3,8%), химчистку мужских костюмов (4,7%), установку натяжного потолка (3,5%) и фотографии для документов (2,8%).А ещё в списке – МРТ и КТ (4,2%), первичная консультация у узкого специалиста (3,7%), ультразвуковое исследование брюшной полости (2,2%), удаление зуба под местным обезболиванием (1,2%) и гастроскопия – ФГДС, ЭГДС (на 1,1%). Выросли в регионе цены на поездки в плацкарте скорого поезда (13,3%), купе скорого нефирменного (11,5%) и скорого фирменного поезда дальнего следования (11,2%) и на такси (2,9%).Турпутёвки в отдельные страны Юго-Восточной Азии подорожали на 42,3%, в Турцию – на 13,5%, Объединённые Арабские Эмираты – на 10,8% и государства Средней Азии – на 9,1%.