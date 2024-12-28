Бурятия получит 1,6 млрд рублей на развитие инфраструктуры

Для туристической отрасли

Правительство России расширило меры поддержки регионов по госпрограмме «Развитие туризма». С 2025 года Бурятия будет получать субсидии на строительство инфраструктуры для создания круглогодичных курортов в рамках нового федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал», а также дополнительную поддержку на развитие туристических кластеров.

Правительство Бурятии заключило соглашение с минстроем России на 2025 – 2027 годы. Планируется обеспечить электроснабжением инвестиционные проекты ООО «Амар» и ООО «Чудо Байкал».

«Всего на эти цели будет направлено 1,6 миллиарда рублей», - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Инвесторы возведут арт-объект «Череп мамонта», построят СПА-центр с термальной зоной, спортивный комплекс с детским центром, этнодеревню, центр водных видов спорта, многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс, а также создадут курортную инфраструктуру.

Как сообщал «Байкал-Daily», решение принято в рамках поручения президента России Владимира Путина.

