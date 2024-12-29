Перспективы газификации Бурятии и Забайкалья стали ещё туманнее

Найден другой путь газа в Китай

В минувшем году для реализации проекта перспективного газопровода из России в Китай через Монголию, ответвления о которого должный пойти в Улан-Удэ и далее в Читу, случилось два скорее неприятных события.

Первое

Правительство Монголии исключило строительство магистрального газопровода «Сила Сибири-2» («Союз Восток» на территории Монголии) из своего долгосрочного плана до 2028 года. Об этом 19 августа 2024 года сообщила гонконгская The South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на бывшего члена Совета безопасности Монголии г-на Байарлхавга. Произошло это всего за две недели до визита президента России Владимира Путина в Улан-Батор.

Впрочем, в сентябре 2024 года Владимир Путин, уже находясь в столице Монголии, сообщил, что проводится государственная экспертиза проекта газопровода «Союз Восток», выполняется оценка его воздействия на окружающую среду. То есть проект находится в работе.

К тому же президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на саммите Шанхайской организации сотрудничества в июле 2024 года говорил президенту России о том, что его страна ждёт, когда Россия и Китай договорятся о строительстве газопровода.

«Западные (и, как видим, азиатские – ред.) СМИ активно манипулируют вокруг темы магистрального газопровода «Сила Сибири-2», при этом акценты постоянно смещаются, - пишет отраслевой портал Neftegaz.Ru. - Ранее обсуждалась тема, что Китай вообще не заинтересован в трубопроводных поставках российского газа… <> Ей на смену пришли разногласия между Россией и Китаем по ценам на газ и конкуренции между поставщиками».

Отметим, что меморандум о проведении оценки возможности реализации проекта «Союз Восток» «Газпром» и правительство Монголии подписали ещё в декабре 2019 года.



Второе

Появился и альтернативный маршрут поставок газа на северо-запад КНР.

Реализация проекта газопровода из России в Китай через Казахстан запущена, сообщил 25 декабря 2024 года в итоговом интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер правительства России Александр Новак. Он курирует топливно-энергетический комплекс страны.

«Этот процесс, скажем так, запущен... - заявил Новак. - Сейчас проводятся расчеты, технико-экономическое обоснование, идут переговоры».

Мощность нового газопровода должна составить 45 миллиардов кубометров в год, 10 миллиардов из них планируется направлять на газификацию северо-восточных областей Казахстана.

«Неужели проект газопровода через Монголию свернули? – задаётся вопросом блогер и публицист Сергей Колясников (ZERGULIO). - Просто Евросоюз очень крепко держит Казахстан за причинное место и газопровод через их территорию имеет все шансы стать очередным объектом шантажа России. Мы это уже видели в Болгарии».

Ранее в западных СМИ маршрут через Казахстан определялся как альтернативный газопроводу через Монголию.

«По всей видимости, планируемые крупные инфраструктурные проекты РФ и КНР через Монголию, включая строительство газопровода и железной дороги, пересмотрены в сторону Казахстана, - считает телеграм-канал Монгольский узел. - Казахстан становится мощнейшим транспортным хабом, соединяющий Север с глобальным Югом и, теперь получается, соединяющий Запад с Востоком. Монголия, как во времена Цинов и как при Советах, остается на обочине главных торговых магистралей».

Президент Путин поручил газифицировать Бурятию и Забайкальский край в течение девяти лет во время визита в Улан-Удэ в марте 2023 года. Сейчас частные дома в Читеактивно газифицируют сжиженным газом.

Справка:

«Сила Сибири-2» - проектируемый газопровод, который должен будет пройти по территории Западной и Восточной Сибири через Монголию в Китай. Труба будет уходить в Монголию с территории Бурятии. От этого газопровода зависит газификация Бурятии и Забайкальского края магистральным природным газом. Президент России Владимир Путин поручил завершить её до 2032 года.

Максимальная мощность газопровода составит 50 млрд куб. м в год. Сырьевыми источниками для него должны стать ресурсы полуострова Ямал, Надым-Пур-Тазовского региона Ямало-Ненецкого автономного округа.

Сейчас поставки в Китай идут по магистральному газопроводу «Сила Сибири» (проектная мощность 38 млрд куб. м) в рамках двустороннего долгосрочного договора сроком на 30 лет (заключен в 2014 году).



