Правительство России запретило майнинг в Бурятии

Но только в пики энергопотребления

Правительство России утвердило перечень регионов и территорий, где майнинг будет запрещен с 1 января 2025 года. Это постановление есть в распоряжении ТАСС. Ограничения будут действовать до 15 марта 2031 года.

Кабмин вводит «запрет на осуществление майнинга цифровой валюты, в том числе участие в майнинг-пуле (объединении майнеров - ред.)», в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, говорится в постановлении.

Кроме того, майнинг будет запрещен на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края, но временно - в пики энергопотребления. В 2025 году они приходятся на период с 1 января по 15 марта, а в следующие годы - с 15 ноября по 15 марта.

Как сообщал «Байкал-Daily», правительство Бурятии поддерживает идею запрета майнинга в определённые периоды, так как процесс связан с повышенным потреблением электроэнергии.

Как пояснили ТАСС в правительстве, перечень регионов и территорий не окончательный: он может корректироваться по итогам решений правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. Задача таких ограничений - сохранение баланса энергопотребления с учетом запросов промышленности.

Справка:

Майнинг - это единственный способ добычи биткоина или иной криптовалюты, который основан на решении компьютерных задач. То есть вы сдаете в аренду готовую ферму для вычислений. За это вы получаете вознаграждения в виде соответствующих цифровых монет.