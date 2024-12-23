В Монголии будут производить уголь с минимальным выбросом дыма

Строительство коксохимического завода начнётся во втором квартале 2025 года
В Улан-Баторе, в столичном районе Багануур планируется начать строительство завода по производству пиролизного угля во втором квартале следующего года. Завод будет использовать местные запасы бурого угля и работать на основе технологии низкотемпературной переработки, направленной на снижение содержания вредных соединений и летучих веществ в сыром угле. Это позволит производить уголь с минимальными выбросами дыма, что существенно сократит его экологический след.
Строительство завода будет осуществляться в рамках программы действий правительства Монголии на 2024-2028 годы и 14 мегапроектов, предусмотренных в ней, а также мероприятий по снижению загрязнения воздуха в Улан-Баторе.
- В связи с этим соответствующим должностным лицам поручено обеспечить решение вопросов финансирования строительства, оперативно провести отбор подрядчика, обладающего международным опытом и необходимыми технологиями, а также организовать подписание контракта в строгом соответствии с действующими законодательными нормами. Результаты выполненной работы должны быть представлены на заседание правительства Монголии не позднее второго квартала 2025 года, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Средства поступят из федерального бюджета
Она упала до 0,3%
За 12 месяцев позиции республики в рейтинге не изменилась
Некоторые горожане удивляются, получив банкноту в руки
К работе над проектом подключится центр стратегических разработок
В 2024 году Бурятия продолжала испытывать нехватку рабочих рук. И ситуация с кадрами внутри региона мало чем отличалась, по сути, от общероссийской. Но сложа руки не сидели, запустив несколько многообещающих кадровых проектов
Для недвижимости 2024 год был неоднозначным. С одной стороны, в Бурятии растёт ввод новостроек и начинается реновация в центре Улан-Удэ. А с другой – цены на недвижимость по-прежнему ползут вверх
Расходы в республике превысят доходы на 6 миллиардов рублей
За год средняя зарплата в одной из них увеличилась на 40 с лишним тысяч
Там сразу появилась новогодняя атмосфера
Одной из главных тем обсуждения и обеспокоенности у жителей Бурятии были цены на продукты и непродовольственные товары. Бурятия справлялась как могла
За год он увеличился аж на 60%
ЦБ страны сохранил ключевую ставку без изменений и повысил нормативы обязательных резервов
Это сделают до конца года
Эксперты назвали долю семей, которые могут себе позволить купить новый автомобиль за 1,2 млн в кредит и содержать его