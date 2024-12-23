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В Монголии будут производить уголь с минимальным выбросом дыма

В Монголии будут производить уголь с минимальным выбросом дыма
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Строительство коксохимического завода начнётся во втором квартале 2025 года

В Улан-Баторе, в столичном районе Багануур планируется начать строительство завода по производству пиролизного угля во втором квартале следующего года. Завод будет использовать местные запасы бурого угля и работать на основе технологии низкотемпературной переработки, направленной на снижение содержания вредных соединений и летучих веществ в сыром угле. Это позволит производить уголь с минимальными выбросами дыма, что существенно сократит его экологический след.

Строительство завода будет осуществляться в рамках программы действий правительства Монголии на 2024-2028 годы и 14 мегапроектов, предусмотренных в ней, а также мероприятий по снижению загрязнения воздуха в Улан-Баторе.

- В связи с этим соответствующим должностным лицам поручено обеспечить решение вопросов финансирования строительства, оперативно провести отбор подрядчика, обладающего международным опытом и необходимыми технологиями, а также организовать подписание контракта в строгом соответствии с действующими законодательными нормами. Результаты выполненной работы должны быть представлены на заседание правительства Монголии не позднее второго квартала 2025 года, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».

Монголия уголь

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