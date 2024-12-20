Тува работает над обоснованием международного транспортного коридора

Главы Тувы, Хакасии и Красноярского края договорились с фондом «Центр стратегических разработок» о совместной работе над экономическим обоснованием строительства Центрально-Евразийского транспортного коридора между Россией, Монголией и Западным Китаем. Сотрудничество в продвижении масштабного проекта будет скреплено меморандумом, который будет подписан руководителями регионов Енисейской Сибири и ЦСР.Напомним, что подготовить оценку экономической эффективности проекта ЦЕТК поручил в октябре 2023 года президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Сибири. Коридор через Туву в Монголию и Китай рассматривается как дополнительная возможность разгрузки Восточного полигона РЖД. Преимуществом его является и то, что это один из самых коротких путей от Транссиба до Западного Китая. Кроме того, эксперты видят его продолжение в выходе по Енисею на Северный морской путь.Участники совещания признали, что проект ЦЕТК, несмотря на ряд очевидных плюсов и интерес к нему сразу нескольких регионов Сибири, пока требует серьёзного обсуждения специалистов, причём с разных сторон. К примеру, есть вопросы к энергетической инфраструктуре по маршруту строительства железной дороги до границы с Монголией и дальше. Нет ясности в позиции Монголии и Китая по вопросу формирования коридора и т.д. После этого президент дал задание определить целесообразность работы над этим проектом.Соглашение предусматривает разработку технико-экономического обоснования Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный Китай и поиск потенциальных партнёров в реализации проекта. Для этого будет создана совместная рабочая группа из представителей всех четырёх сторон, которая должна встречаться не реже одного раза в год. Об этом сообщает официальный портал Тувы.