Бурятия вновь примет новогоднюю российско-монгольскую выставку-ярмарку

В Улан-Удэ с 19 по 22 декабря пройдёт восьмая международная российско-монгольская выставка-ярмарка. Среди её участников будет более 100 компаний из Монголии и России, которые представят продукцию из кашемира и шерсти, изделия из кожи, головные уборы, национальную одежду и обувь, аксессуары и украшения, сувенирную продукцию, продукты питания и многое другое.Также будет работать большая экспозиция «Ремесленники Бурятии». В ней примут участие более 30 мастеров народно-художественных промыслов Бурятии, которые представят сувенирные куклы, натуральные крема, гастросувениры на основе дикоросов и трав Бурятии, украшения из бисера, натуральных камней, стекла, валяную одежду и аксессуары из натуральной шерсти, свечи, кружево, мыло, натуральную пастилу, пряники и многое другое.Как отметили в министерстве промышленности РБ, ремесленники Бурятии ежегодно принимают участие в международной российско-монгольской выставке-ярмарке в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».Выставка пройдёт в физкультурно-спортивном комплексе. Часы работы с 10:00 до 18:00.