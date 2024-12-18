18 декабря

Популярное

Бурятия вновь примет новогоднюю российско-монгольскую выставку-ярмарку

Бурятия вновь примет новогоднюю российско-монгольскую выставку-ярмарку
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие стартует уже завтра в ФСК

В Улан-Удэ с 19 по 22 декабря пройдёт восьмая международная российско-монгольская выставка-ярмарка. Среди её участников будет более 100 компаний из Монголии и России, которые представят продукцию из кашемира и шерсти, изделия из кожи, головные уборы, национальную одежду и обувь, аксессуары и украшения, сувенирную продукцию, продукты питания и многое другое.

Также будет работать большая экспозиция «Ремесленники Бурятии». В ней примут участие более 30 мастеров народно-художественных промыслов Бурятии, которые представят сувенирные куклы, натуральные крема, гастросувениры на основе дикоросов и трав Бурятии, украшения из бисера, натуральных камней, стекла, валяную одежду и аксессуары из натуральной шерсти, свечи, кружево, мыло, натуральную пастилу, пряники и многое другое.

Как отметили в министерстве промышленности РБ, ремесленники Бурятии ежегодно принимают участие в международной российско-монгольской выставке-ярмарке в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Выставка пройдёт в физкультурно-спортивном комплексе. Часы работы с 10:00 до 18:00.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия Монголия выставка ярмарка Улан-Удэ торговля международное сотрудничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жилье и недвижимость в Бурятии – итоги 2024 года
Жилье и недвижимость в Бурятии – итоги 2024 года
Экономика, 18.12.2024
Для недвижимости 2024 год был неоднозначным. С одной стороны, в Бурятии растёт ввод новостроек и начинается реновация в центре Улан-Удэ. А с другой – цены на недвижимость по-прежнему ползут вверх
В Бурятии приняли дефицитный бюджет на 2025 год
В Бурятии приняли дефицитный бюджет на 2025 год
Экономика, 18.12.2024
Расходы в республике превысят доходы на 6 миллиардов рублей
В Бурятии назвали самые высокооплачиваемые отрасли
В Бурятии назвали самые высокооплачиваемые отрасли
Экономика, 18.12.2024
За год средняя зарплата в одной из них увеличилась на 40 с лишним тысяч
В Горсаду в Улан-Удэ впервые установили ёлку
В Горсаду в Улан-Удэ впервые установили ёлку
Экономика, 17.12.2024
Там сразу появилась новогодняя атмосфера
Цены в Бурятии – итоги 2024 года
Цены в Бурятии – итоги 2024 года
Экономика, 17.12.2024
Одной из главных тем обсуждения и обеспокоенности у жителей Бурятии были цены на продукты и непродовольственные товары. Бурятия справлялась как могла
В Бурятии резко вырос спрос на курьеров
В Бурятии резко вырос спрос на курьеров
Экономика, 17.12.2024
За год он увеличился аж на 60%
В Монголии ожидают ускорения инфляции
В Монголии ожидают ускорения инфляции
Экономика, 16.12.2024
ЦБ страны сохранил ключевую ставку без изменений и повысил нормативы обязательных резервов
Бурятия заняла 36 место в рейтинге по доступности покупки автомобилей
Бурятия заняла 36 место в рейтинге по доступности покупки автомобилей
Экономика, 16.12.2024
Эксперты назвали долю семей, которые могут себе позволить купить новый автомобиль за 1,2 млн в кредит и содержать его
Бурятия продолжает обрастать частными домами
Бурятия продолжает обрастать частными домами
Экономика, 16.12.2024
Активнее всего их строят в пригородных районах
В Бурятии появилась вакансия с зарплатой до миллиона рублей
В Бурятии появилась вакансия с зарплатой до миллиона рублей
Экономика, 16.12.2024
Эксперты рассказали, кому в республике предлагают такие деньги

В Бурятии назвали самых дефицитных специалистов
В Бурятии назвали самых дефицитных специалистов
Экономика, 13.12.2024
В республике катастрофически не хватает токарей, дворников и врачей
Промышленность Бурятии – итоги 2024 года
Промышленность Бурятии – итоги 2024 года
Экономика, 12.12.2024
В уходящем году Бурятии всем известные заводы не снижали темпов производства. Также в регионе появилось новое предприятие федерального значения и инновационная отрасль с перспективами на годы вперёд
Власти Бурятии рассмотрели два инвестиционных проекта
Власти Бурятии рассмотрели два инвестиционных проекта
Экономика, 12.12.2024
В республике увеличат производство свинины и построят придорожный комплекс

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^