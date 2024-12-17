В Горсаду в Улан-Удэ впервые установили ёлку

Там сразу появилась новогодняя атмосфера
Горсад в центре Улан-Удэ украсила новогодняя ёлка. Её установили там впервые, рассказали в городской администрации.
Новогоднее дерево сразу преобразило парк и наполнило его атмосферой праздника. Теперь улан-удэнцы могут прогуляться по Горсаду зимним вечером и зарядиться новогодним настроением.
Другие зоны отдыха тоже украсили перед праздниками. Там появились прожекторы, гирлянды и светодиодная бахрома, которые создают настоящую атмосферу волшебства.
Жители и гости столицы Бурятии могут полюбоваться ёлками ещё в пяти парках
– имени Орешкова, Жанаева, «Юбилейный», «Кристальный» и «Молодёжный». Там есть и зимние горки: две – в парках Орешкова и «Юбилейный» и по одной – во всех остальных. А в «Юбилейном» и «Кристальном» ещё и зальют катки. С 29 декабря по 8 января в зонах будет работать праздничная иллюминация и звучать новогодняя музыка.
Там сразу появилась новогодняя атмосфера
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